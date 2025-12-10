“Umanità negata”. Trieste, 11 dicembre. Tra i promotori Articolo 21 FVG

0 0

Giovedì 11 dicembre, 15.30. Consiglio Regionale – Piazza Oberdan 6, Trieste

Nelle scorse settimane quattro persone migranti sono morte in Friuli Venezia Giulia: Hichem Billal Magoura, 32 anni; Nabi Ahmad, 35 anni; Muhammad Baig 38 anni; Shirzai Farhdullah, 25 anni.

Di fronte a questa tragedia, le Istituzioni restano indifferenti, venendo meno alle proprie responsabilità e abbandonando centinaia di persone in strada, negando diritti e dignità.

Non si tratta di un’emergenza imprevedibile e ingestibile: il freddo torna ogni anno, è assurdo che non vengano prese misure serie per chi non ha un riparo.

In questi giorni in Consiglio regionale si discuterà una ricca manovra finanziaria: chiediamo con forza un intervento della Regione.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare al presidio e a far sentire la propria voce.

La povertà non ha passaporto. Non possiamo restare in silenzio. Siamo cittadine e cittadini che rifiutano di tacere di fronte all’orrore.

Iniziativa promossa dal costituendo Coordinamento regionale della Rete di persone e Associazioni del Terzo Settore tra cui Articolo 21 FVG.

