Giornalismo sotto attacco in Italia

“Umanità negata”. Trieste, 11 dicembre. Tra i promotori Articolo 21 FVG

Articoli
Redazione
0 0

Giovedì 11 dicembre, 15.30. Consiglio Regionale – Piazza Oberdan 6, Trieste

Nelle scorse settimane quattro persone migranti sono morte in Friuli Venezia Giulia: Hichem Billal Magoura, 32 anni; Nabi Ahmad, 35 anni; Muhammad Baig 38 anni; Shirzai Farhdullah, 25 anni.
Di fronte a questa tragedia, le Istituzioni restano indifferenti, venendo meno alle proprie responsabilità e abbandonando centinaia di persone in strada, negando diritti e dignità.

Non si tratta di un’emergenza imprevedibile e ingestibile: il freddo torna ogni anno, è assurdo che non vengano prese misure serie per chi non ha un riparo.
In questi giorni in Consiglio regionale si discuterà una ricca manovra finanziaria: chiediamo con forza un intervento della Regione.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare al presidio e a far sentire la propria voce.
La povertà non ha passaporto. Non possiamo restare in silenzio. Siamo cittadine e cittadini che rifiutano di tacere di fronte all’orrore.

Iniziativa promossa dal costituendo Coordinamento regionale della Rete di persone e Associazioni del Terzo Settore tra cui Articolo 21 FVG.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Quel filo nero che unisce le stragi all’evento di Articolo 21. Voci e volti della democrazia che resiste

Redazione

La Stampa in assemblea permanente, il giornale non sarà in edicola: “una giornata drammatica per la storia della nostra testata”

Redazione

Raccontare la realtà che cambia. Le iniziative della Fondazione in ricordo di Antonio Megalizzi

Redazione

Informazione diseguale: è online il report italiano del progetto MILD

Redazione

Ricordiamo e onoriamo la memoria del partigiano Sergio Flamigni

Walter Verini

Sergio Flamigni, la pazienza della verità 

Roberto Bertoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.