Giornalismo sotto attacco in Italia

Un cartello bianco per chiedere la liberazione di Alberto Trentini

In apertura dei lavori dell’evento organizzato da Articolo 21 ieri pomeriggio a Roma, in concomitanza con la Giornata Internazionale in difesa dei diritti dell’uomo, la platea ha esposto cartelli bianchi dedicati ad Alberto Trentini, per chiederne la liberazione. Il cooperante veneto da quasi 400 giorni si trova detenuto in carcere in Venezuela senza che sia stata formulata alcuna accusa nei suoi confronti. Gli amici, con la famiglia, il legale, l’avvocato Alessandra Ballerini, insieme a noi di Articolo 21 e tantissimi cittadini chiedono che si faccia il possibile per riportarlo a casa mentre, per contro, si registra una tiepida azione diplomatica che finora non ha prodotto risultati, diversamente da quanto accaduto per i prigionieri di altri Paesi.

