Giornalismo sotto attacco in Italia

La nostra comunità in difesa della Costituzione

Articoli
Redazione
0 0

Articolo 21 nel suo appuntamento annuale ha voluto dare voce alle famiglie delle vittime delle stragi ed è stata fondamentale la partecipazione di Manlio Milani e Luchino Chessa che hanno portato sul palco della manifestazione ospitata dal Libera la voce di chi non si è arreso davanti ad alcun ostacolo, non davanti ai depistaggi né davanti al tentativo di far dimenticare, oscurando spesso nuovi elementi delle indagini sempre troppo lunghe, tuttora (molte) incomplete. In sala un pubblico attento, la comunità che cammina insieme ad Articolo 21: il Presidente e la segretaria del Cnog, Carlo Bartoli e Paola Spadari, il Presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani, il Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo, i rappresentanti della sede di Libera, Piero Badaloni, Andrea Vianello, Roberto Natale, Iside Castagnola, Vincenzo Vita, Flavia Famà, Paola Barretta per la Carta di Roma, Mara Filippi Morrione per il Premio Morrione, i rappresentanti di Patria Indipendente, l’avvocato Giulio Vasaturo, i rappresentanti della cooperativa Auxulium e moltissimi giornalisti, attivisti, esponenti di associazioni che condividono con Articolo 21 la necessità di difendere la Costituzione.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Quel filo nero che unisce le stragi all’evento di Articolo 21. Voci e volti della democrazia che resiste

Redazione

La Stampa in assemblea permanente, il giornale non sarà in edicola: “una giornata drammatica per la storia della nostra testata”

Redazione

Raccontare la realtà che cambia. Le iniziative della Fondazione in ricordo di Antonio Megalizzi

Redazione

Informazione diseguale: è online il report italiano del progetto MILD

Redazione

Ricordiamo e onoriamo la memoria del partigiano Sergio Flamigni

Walter Verini

Sergio Flamigni, la pazienza della verità 

Roberto Bertoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.