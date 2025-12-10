0 0

L’Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l’Associazione Stampa Subalpina esprimono la loro soddisfazione per la sentenza di primo grado con la quale sono stati condannati gli aggressori del giornalista della Stampa Andrea Joly, vittima di un pestaggio all’esterno del locale “Asso di bastoni” il 20 luglio 2024. Oltre alla condanna ad un anno di reclusione per ciascuno degli imputati, è stato riconosciuto un risarcimento alle associazioni di categoria che si erano costituite parte civile assistite dagli avvocati Flavio Campagna e Giulio Vasaturo.

Anche l’associazione Articolo21 si unisce alla soddisfazione delle organizzazioni di categoria dei giornalisti. E continueremo senza sosta nella nostra denuncia contro le aggressioni alla libertà di stampa e allo spirito critico

