Referendum: costituito il comitato sardo per  il ‘No’. L’adesione di Articolo 21

Ottavio Olita
“Giusto dire NO”, questo lo slogan promosso dal comitato sardo per rigettare la riforma della giustizia varata dal governo Meloni e  approvata dal Parlamento. Il comitato è stato eletto per acclamazione dall’assemblea che si è svolta venerdì scorso a Cagliari e che ha eletto coordinatrice regionale la Presidente del Tribunale di Sorveglianza Cristina Ornano. Queste le finalità: “la difesa dei valori fondanti la Costituzione repubblicana e democratica, dell’autonomia e indipendenza della magistratura a garanzia dell’eguaglianza effettiva dei cittadini ed a tutela dei loro diritti, valori che la riforma costituzionale recentemente approvata vuole cancellare”. Il comitato, al quale Articolo 21 ha dato immediatamente e convintamente la propria adesione, ha nominato portavoce l’avvocato Luigi Porcella e il professor Carlo Dore. Del comitato fanno parte  i magistrati Alessandro Castello, Gilberto Ganassi e Andrea Vacca, i docenti costituzionalisti Andrea Deffenu e Ilenia Ruggi, gli avvocati Fabio Pili e Pierandrea Setzu. Nominati infine i rappresentanti territoriali. Sono i magistrati Anna Cau per Cagliari, Monia Adami per Sassari, Mauro Puxeddu e Elena Meloni per Nuoro.

