Giornalismo sotto attacco in Italia

Milano-Cortina, ad Orvieto c’era anche la Palestina

Articoli
Giuliano Santelli
0 0
Abbiamo atteso a piazza Duomo ad Orvieto l’arrivo della staffetta delle olimpiadi invernali Milano Cortina, abbiamo denunciato la speculazione prontamente segnalata dalla trasmissione Report, Olimpiadi come interventi con norme e regole non rispettate, con interventi su terreni in dissesto, budget di spesa ampiamente sforati. A questo si aggiungano le denunce degli ambientalisti di quelle aree. Poi la guerra, le guerre, Palestina, Ucraina Libano Siria Sudan Yemen e molte altre. Palestina e Cisgiordania Gaza per Orvieto luoghi importanti con i quali per anni si sono intrattenuti rapporti di gemellaggio di fraternità, cose se pur ancora gemellati con Betlemme, l’attuale amministrazione comunale non ha inteso partecipare a nessuna iniziativa di solidarietà con il popolo Palestinese. Continueremo nelle nostre iniziative a sostegno della Pace per l’autodeterminazione di tutti i popoli contro la follia del Riarmo del Governo e dell’Europa.

Ed infine per ricordare il nostro compagno e concittadino Ali Rashid palestinese e uomo di Pace.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Alberto Trentini e la Siria ad un anno dalla liberazione al centro della riunione di Articolo 21

Redazione

Direttiva anti-Slapp e norme sui giornalisti, corso di formazione il 9 dicembre alla Camera dei Deputati

Redazione

Referendum: costituito il comitato sardo per  il ‘No’. L’adesione di Articolo 21

Ottavio Olita

L’Italia scivola verso il modello Orban.  Il nuovo rapporto di CIVICUS Monitor

Anna Meli

Lo spirito europeo e vivo e maggioritario. Lettera aperta all’Ambasciatore Usa

Massimo Marnetto

Atreju è il messaggio

Vincenzo Vita
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.