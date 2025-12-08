Milano-Cortina, ad Orvieto c’era anche la Palestina

Ed infine per ricordare il nostro compagno e concittadino Ali Rashid palestinese e uomo di Pace.

Abbiamo atteso a piazza Duomo ad Orvieto l’arrivo della staffetta delle olimpiadi invernali Milano Cortina, abbiamo denunciato la speculazione prontamente segnalata dalla trasmissione Report, Olimpiadi come interventi con norme e regole non rispettate, con interventi su terreni in dissesto, budget di spesa ampiamente sforati. A questo si aggiungano le denunce degli ambientalisti di quelle aree. Poi la guerra, le guerre, Palestina, Ucraina Libano Siria Sudan Yemen e molte altre. Palestina e Cisgiordania Gaza per Orvieto luoghi importanti con i quali per anni si sono intrattenuti rapporti di gemellaggio di fraternità, cose se pur ancora gemellati con Betlemme, l’attuale amministrazione comunale non ha inteso partecipare a nessuna iniziativa di solidarietà con il popolo Palestinese. Continueremo nelle nostre iniziative a sostegno della Pace per l’autodeterminazione di tutti i popoli contro la follia del Riarmo del Governo e dell’Europa.