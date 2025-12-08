Giornalismo sotto attacco in Italia

Lo spirito europeo e vivo e maggioritario. Lettera aperta all'Ambasciatore Usa

Ambasciatore Usa, Tilman J. Fertitta,

devo purtroppo rilevare che il documento di Strategia di Sicurezza Nazionale (NSS) rilasciato dal Suo Paese è molto ostile al progetto dell’Europa Unita. È triste vedere un Paese autorevole come gli Usa arrivare a emettere giudizi privi di elementi oggettivi e prefigurare persino il declino dell’Europa. Non è così. Faccio invece notare che in nessun Paese europeo gruppi di facinorosi hanno profanato le aule parlamentari, come purtroppo è accaduto a Capitol Hill, con i responsabili già tutti graziati, perché funzionali all’intimidazione delle Istituzioni democratiche, purtroppo in sofferenza negli Usa.

potrei continuare ad elencare altre tristi vicende verificatesi del Suo Paese e considerarle come sintomi di un declino della democrazia. Mi astengo per il rispetto che le difficoltà di un Paese alleato richiedono. Tuttavia, mi preme rassicurarla che lo spirito europeo è vivo e maggioritario nel Vecchio Continente e siamo privi del complesso di inferiorità che spinge a denigrare altre nazioni. Mi congedo augurando agli Usa di ritrovare presto serenità di giudizio e fiducia nella propria democrazia, per ripristinare rapporti di mutuo rispetto e collaborazione con l’Unione Europea.

