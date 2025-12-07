Giornalismo sotto attacco in Italia

Atreju è il messaggio

Articoli
Vincenzo Vita
0 0

La festa intitolata al noto personaggio de “La storia infinita” è un appuntamento che si ripete da diversi anni, sempre sotto l’egida della destra, ora sotto la ditta di Fratelli d’Italia. La novità di quest’anno, però, è il carattere da simil Festival di Sanremo che ne contraddistingue riti e programmi, con l’apertura a soggetti politici o sindacali e a pezzi di società dello spettacolo. Lasciamo perdere l’elenco dei nomi, di varia celebrità. Tuttavia, è chiara l’intenzione: la “domestication” della kermesse, prendendo in prestito una definizione di Roger Silverstone riferita al mondo mediale. Vale a dire, l’acquisizione di un fenomeno discutibile o eccentrico nella “normalità”della cultura di massa. Ecco. Qualcosa di analogo sta avvenendo con la scadenza di Atreju. Se la festa in questione diventa approdo di personalità del fronte avverso e dello schermo, ecco che FdI perde il suo essere l’avamposto dell’autoritarismo; per divenire il naturale approdo delle velleità più o meno effimere di coloro che si fanno risucchiare nel nuovo centro di gravità. Certo, è un appuntamento voluto dalla principale forza di governo. Ed è in qualche caso difficile evitare una tribuna utile per la riconoscibilità dei punti di vista. Attenzione. La Festa è il messaggio, il contesto fa premio sui testi. La storia dei regimi si ripete: pochi si oppongono davvero, molti si adeguano con una scusa o un’altra.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Marino Sinibaldi: “Ho firmato l’appello contro Passaggio al Bosco per ribadire il valore costituzionale dell’anti-fascismo”

Roberto Bertoni

Usa-Venezuela, Pete Hegseth rischia una accusa per crimini di guerra: il baratro dei nostri Stati di diritto è tutto qui

Davide Mattiello

Non spegnere i riflettori su Alberto Trentini, tre appuntamenti con Articolo 21

Giuseppe Giulietti

Direttiva anti-Slapp e norme sui giornalisti, corso di formazione il 9 dicembre alla Camera dei Deputati

Redazione

Trump , Meloni e l’Europa

Antonio Di Bella

Le sberle di Trump, le pavide risposte europee

Ottavio Olita
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.