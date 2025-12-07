Giornalismo sotto attacco in Italia

Direttiva anti-Slapp e norme sui giornalisti, corso di formazione il 9 dicembre alla Camera dei Deputati

Articoli
Redazione
0 0

Martedì 9 dicembre presso l’aula della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati (dalle 9.30) si terrà un incontro pubblico di formazione sulle azioni legali temerarie contro i giornalisti e lo stato del recepimento della Direttiva anti Slapp. Sono previsti interventi di Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera, Federico Mollicone, Presidente della Commissione cultura della Camera, Lucrezia Ricchiuti, già senatrice e componente della Commissione parlamentare antimafia, Pietro De Luca, deputato, Walter Verini, senatore e componente della Commissione antimafia, Sigfrido Ranucci, giornalista e direttore di Report, Vincenzo Vita, già deputato. L’evento è a cura dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e dell’Associazione della Stampa parlamentare, valido per i crediti formativi. I lavori saranno introdotti dal Presidente dell’Ordine del Lazio, Guido D’Ubaldo.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Atreju è il messaggio

Vincenzo Vita

Marino Sinibaldi: “Ho firmato l’appello contro Passaggio al Bosco per ribadire il valore costituzionale dell’anti-fascismo”

Roberto Bertoni

Usa-Venezuela, Pete Hegseth rischia una accusa per crimini di guerra: il baratro dei nostri Stati di diritto è tutto qui

Davide Mattiello

Non spegnere i riflettori su Alberto Trentini, tre appuntamenti con Articolo 21

Giuseppe Giulietti

Trump , Meloni e l’Europa

Antonio Di Bella

Le sberle di Trump, le pavide risposte europee

Ottavio Olita
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.