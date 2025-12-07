Direttiva anti-Slapp e norme sui giornalisti, corso di formazione il 9 dicembre alla Camera dei Deputati

0 0

Martedì 9 dicembre presso l’aula della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati (dalle 9.30) si terrà un incontro pubblico di formazione sulle azioni legali temerarie contro i giornalisti e lo stato del recepimento della Direttiva anti Slapp. Sono previsti interventi di Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera, Federico Mollicone, Presidente della Commissione cultura della Camera, Lucrezia Ricchiuti, già senatrice e componente della Commissione parlamentare antimafia, Pietro De Luca, deputato, Walter Verini, senatore e componente della Commissione antimafia, Sigfrido Ranucci, giornalista e direttore di Report, Vincenzo Vita, già deputato. L’evento è a cura dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e dell’Associazione della Stampa parlamentare, valido per i crediti formativi. I lavori saranno introdotti dal Presidente dell’Ordine del Lazio, Guido D’Ubaldo.

