Giornalismo sotto attacco in Italia

Hamas. L’indagine della Procura di Genova è una cosa seria. Ma non va strumentalizzata per criminalizzare un intero movimento

Davide Mattiello
“L’indagine della Procura di Genova e della Procura Nazionale Antimafia ed Anti terrorismo sull’ipotesi di finanziamento occulto di Hamas da parte di soggetti impegnati da anni in Italia a sostegno dei diritti dei palestinesi è una cosa molto seria, che come tale andrebbe trattata. Invece la destra ne ha subito approfittato per scatenare una campagna mediatica tesa a criminalizzare un intero movimento, con la assai collaudata tecnica del “mascariamento” tanto cara a mafiosi e sodali di ogni tempo. Credo che si debba resistere alla tentazione delle ‘tifoserie’, senza cedere alle provocazioni dei professionisti della polemica, che hanno l’obiettivo di sedare la critica alle politiche del Governo, distogliendo l’attenzione dalle questioni più spinose. Bisogna ribadire ad ogni occasione che noi stiamo dalla parte di chi propone il disarmo, il dialogo, il necessario compromesso. Dalla parte dei diritti umani e della istanze poste a salvaguardia della loro efficacia: le Nazioni Unite, la Corte internazionale di Giustizia de L’Aia, il Tribunale penale internazionale, l’Unione Europea… noi stiamo dalla parte della nostra Costituzione che all’articolo 11 RIPUDIA la guerra e all’art 3 ordina alla Repubblica di RIMUOVERE gli ostacoli che generano inique diseguaglianze. Siamo per tanto avversari di tutti coloro che per un motivo o per un altro, negano la dignità umana a chi ritengono ‘diverso’, un nemico da annientare o da lasciar morire nell’indifferenza. Siamo avversari irriducibili di chi ha in mente un ordine pubblico come manifestazione della volontà assoluta del ‘clan’ più forte. In Italia c’è stato il 1922, ma poi c’è stato il 1946: l’anno che si apre, il 2026, sarà L’ottantesimo dal primo suffragio universale, uomini e donne libere che alla prima occasione scelsero la Repubblica contro la monarchia levatrice del fascismo. Sapremo essere all’altezza di quella eredità! “

