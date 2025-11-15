Giornalismo sotto attacco in Italia

Tutti gli errori che oscurano il caso Trentini

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0
E’ passato esattamente un anno da quando il cooperante veneziano Alberto Trentini si trova nelle carceri del Venezuela.

Accusato di cosa? Nessuno lo sa perché le autorità hanno ritenuto di non comunicarlo né alla famiglia, né alla avvocata Alessandra Ballerini, né tantomeno all’Ambasciata, anche perché l’Italia non ha riconosciuto i risultati elettorali.
Da quel momento solo tre telefonate alla mamma Armanda, poi solo silenzio.
Le amiche e gli amici che lo hanno conosciuto e che sono impegnati a suo favore, ci hanno sempre parlato di una persona generosa, impegnata nella cura degli ultimi, sempre dalla parte dei più deboli.
Forse l’unico “reato” che potrebbe aver commesso potrebbe essere quello di “solidarietà”, perché i regimi di ogni colore non possono sopportare chi ascolta la voce dei più deboli e dona loro anche solo una coperta.
Chi volesse saperne di più vada a leggere sul Fatto le puntuali cronache ed analisi di Esrefan Tamburrini, uno dei giornalisti che ha seguito e segue con rigore e infinita passione civile la tragedia di Alberto e di altri detenuti italo venezuelani.
“Siamo distrutti, non sappiamo più in chi e cosa credere”, ci hanno ripetuto  mamma Armanda e papà Ezio alla vigilia del primo anno di carcerazione.
L’Italia, e l’Unione Europea non riconoscono i risultati in Venezuela, del resto Maduro esibisce ogni giorno i suoi precari rapporti con i diritti politici, sociali, civili.
Il mancato riconoscimento rende difficile qualsiasi trattativa tra Italia e Venezuela.
Sarà il caso di ricordare che, invece, l’Italia intrattiene relazioni con la Libia, con l’Egitto, con l’Iran, basti pensare alla liberazione di Cecilia Sala e non solo.
A che punto sono le eventuali trattative? Nessuno lo sa? Chi intrattiene i rapporti con il governo venezuelano? Nessuno lo sa.
Quali sono le iniziative “energiche” più volte annunciate da Meloni e Taiani?
Il tutto é avvolto  da mistero e da un buio simile a quello del carcere nel quale é sequestrato Alberto Trentini.
Se il buio é interrotto da qualche voce  lo si deve a chi, volontario, amico, legale, cronista, non a chi ha dimenticato e ha impedito che la tragedia di Alberto potesse essere rapidamente archiviata. Quando tornerà a casa sarà comunque sempre troppo tardi.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Trentini da un anno in carcere in Venezuela senza accuse. La mamma: “Governo si è speso troppo poco”

Redazione

Il bollettino di guerra quotidiano delle morti sul lavoro

Marco Bazzoni

Trieste, gli spazi occupati dalle persone migranti bruciano. Cause incerte, strumentalizzazione e accoglienza insufficiente

Denise Lorenzoni e Fiorella Costantini

Edoardo Purgatori: “Cinema e informazione devono arginare insieme l’attacco al pensiero critico”

Roberto Bertoni

Disarmare. Voce del Verbo Amare Ovvero, Spogliare l’Informazione delle Armi. Monologo di e con Angela Iantosca

Redazione

La forza delle parole e dell’ascolto. L’esperienza di Non Tutti Sanno il notiziario dei detenuti di Rebibbia

Roberto Monteforte
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.