Giornalismo sotto attacco in Italia

Ottavia Piccolo: “Matteotti è più attuale che mai”

Articoli
Roberto Bertoni
0 0
Giacomo Matteotti ci parla ancora. Per il suo coraggio, per la sua umanità, per la sua passione politica e civile, per l’entusiasmo col quale si lanciava in ogni sfida, per la forza d’animo con la quale sfidò il fascismo fino a pagare con la vita il prezzo delle sue idee e, soprattutto, per la frase che pronunciò di fronte ai suoi assassini: “Uccidete me, ma l’idea che è in me non la ucciderete mai”. Aveva ragione: non è morta. E oggi Ottavia Piccolo porta a teatro la sua storia, avvalendosi del bellissimo testo scritto da Stefano Massini e mettendo nell’impresa non solo la sua proverbiale bravura ma anche il suo spirito indomito. E poi tante riflessioni sull’attualità: dallo sciopero di giornaliste e giornalisti per rivendicare il rinnovo del contratto e condizioni di lavoro dignitose alla tragica vicenda di Alberto Trentini, detenuto da oltre un anno in Venezuela, di fatto ostaggio di un governo che viola palesemente il diritto internazionale.
Un’intervista che, come sempre accade con Ottavia, è un’analisi del nostro tempo e delle sue storture, con la speranza che almeno le nuove generazioni sappiano essere migliori.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Assalto a “la Stampa”, un gesto vile e senza giustificazione

Giuseppe Giulietti

Aggressione alla sede de La Stampa. Un fatto grave da denunciare senza esitazioni e senza distinguo

Davide Mattiello

Magistratura democratica: l’irruzione nella sede del quotidiano La Stampa atto vile e intollerabile

Redazione

Ustica è una questione morale. E civica

Walter Verini

E’ una questione di dignità e di libertà, non di triangoli o quadrilateri

Barbara Scaramucci

Bologna manifesta: finanziaria truffa, salari più dignitosi, stop alla guerra

Loris Mazzetti
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.