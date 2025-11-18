Molti appuntamenti del Centro Balducci di Zugliano, si parte il 21 novembre

0 0

Molti i prossimi eventi di rilievo in programmazione al Centro “Balducci” di Zugliano (UD); uno di questi, quello in memoria di Giancarlo Siani, ed è in collaborazione con Articolo 21.

Venerdì 21.11.2025, ore 18

Incontro “Conoscere per superare i pregiudizi e costruire rete sul territorio”, occasione per parlare di giustizia e comunicazione in un contesto di volontariato attivo.

All’introduzione a cura di Paolo Iannaccone, presidente del Centro “Balducci”, seguiranno – moderati da Elisabetta Burla, garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale del Comune di Trieste e precedente portavoce della CRVG Fvg, gli interventi di:

Ornella Favero, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia (CNVG), giornalista e direttrice della rivista “Ristretti Orizzonti”, che affronterà il tema dell’affettività in carcere anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024, e

Elton Kalica, dottore di ricerca in Scienza sociali e redattore di “Ristretti Orizzonti”, che affronterà il tema dell’esecuzione della condanna e umanità della pena.

L’evento – che si configura come un’opportunità di confronto e conoscenza reciproca tra le realtà del volontariato e la cittadinanza, essenziale per superare le distanze e lavorare insieme per un territorio più partecipe e coeso rispetto alle tematiche della giustizia – segna la costituzione ufficiale della CRVG Fvg (Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia del Friuli Venezia Giulia) Odv, realtà che da anni opera attraverso la collaborazione di diverse realtà territoriali (Centro “Balducci” di Zugliano, Carcere e Comunità di Pordenone, Comunità di San Martino al Campo di Trieste, ICARO – Associazione Volontariato Giustizia ODV di Udine, Movi – Movimento di Volontariato Italiano Fvg di San Daniele del Friuli, Sisifo Odv di Tarcento e San Vincenzo de’ Paoli – Consiglio Centrale di Trieste) per dare concretezza ai percorsi di risocializzazione delle persone private della libertà, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche dell’esecuzione della pena e sull’importanza dell’ascolto delle vittime di reato.

Sabato 22.11.2025, ore 9 e ore 16.30

APPENDICE AL 33° CONVEGNO “MAI SOLI. UN ALTRO MO(N)DO POSSIBILE “2025

DOPPIO EVENTO CON “LIBERA” E CON DON CIOTTI, A PARTIRE DAL DECRETO SICUREZZA

Nel sabato più vicino a quello che era il compleanno di Pierluigi Di Piazza e nell’ambito della Campagna nazionale “Fame di verità e giustizia”, lanciata nel trentennale di “Libera”, don Luigi Ciotti animerà due distinti appuntamenti dell’ultimo atto del 33° Convegno annuale:

Alle ore 9, su “INSIEME SI PUÒ: LA CULTURA DEL NOI”, dedicato a circa 400 studenti degli Istituti secondari di secondo grado di Udine.

Ai saluti di Giuliana Colussi, referente per la regione Fvg di “Libera”, seguirà la performance “Insieme, voce del verbo futuro”, sull’esperienza delle persone detenute con il Laboratorio teatrale “Spazio Aperto” per la regia di Sandro Carpini.

Sarà poi la volta del dialogo con Salvatore Inguì, già direttore in Sicilia dell’Ufficio Servizio sociale per minorenni del Ministero della Giustizia, e con don Luigi Ciotti. La moderazione sarà a cura di Francesco Cautero, referente di “Libera” per la provincia di Udine.

Ci saranno anche le testimonianze di alcuni giovani del Fvg che si sono schierati con l’Associazione guidata da don Ciotti.

Alle ore 16.30, il secondo appuntamento, rivolto al vasto pubblico su “SICUREZZA O CRUDELTÀ? LA PERICOLOSITÀ DI UNA LEGGE MENTRE LA MAGISTRATURA È SOTTO ATTACCO”, con al centro il decreto sicurezza, di recente divenuto legge.

All’introduzione di Giuliana Colussi seguiranno, moderati dal giornalista Gianpaolo Carbonetto, gli interventi di Armando Spataro, già procuratore capo di Torino, e di Salvatore Inguì, già direttore in Sicilia dell’Ufficio Servizio sociale per minorenni del Ministero della Giustizia.

A seguire, le realtà friulane aderenti a “Libera” presenteranno i frutti della campagna “Fame di Verità e Giustizia in Fvg” e concluderà la giornata l’atteso intervento di don Luigi Ciotti.

Venerdì 28.11.2025, ore 20

LA VERITA’ NON MUORE

In memoria di Giancarlo Siani,

ucciso dalla Camorra il 23 settembre 1985

A quarant’anni di distanza dall’assassinio di Giancarlo Siani da parte della camorra, il Centro “Balducci”, in collaborazione con le Associazioni “Articolo 21” e “Libera” del Fvg, nell’ambito della campagna “Fame di Verità e Giustizia in Fvg”, promuove il ricordo di Siani, che si in un tempo in cui molte delle problematiche del giornalismo restano irrisolte e, anzi, si sono aggravate. Nel 2025, per la prima volta, l’indicatore della libertà di stampa di Reporter senza frontiere ha segnalato uno stato di salute dell’informazione nel mondo sceso sotto un livello definito “difficile”. Basti pensare ai quasi 300 giornalisti assassinati a Gaza dal 7 ottobre 2023 e ai 20 uccisi dal 2022 in Ucraina. Senza pensare alle decine di giornalisti vittime di spyware in Europa, mentre l’Italia, prima nel vecchio continente per “querele temerarie”, non ha ancora recepito l’European Media Freedom Act, che regola l’autonomia e il pluralismo dei media. Un’occasione, pertanto, per parlare di un tema di grande attualità e gravità. Perché senza libertà di stampa non ci può essere democrazia. E sarà sempre più importante dar voce al giornalismo che resiste.

L’introduzione di Giuliana Colussi, referente regionale di “Libera”, e la testimonianza del Presidio di “Libera” di Portogruaro (VE), intitolato proprio a Giancarlo Siani, daranno avvio alla serata, che proseguirà con il dialogo, moderato dalla giornalista del Messaggero Veneto e scrittrice Luana De Francisco, con Filippo Soldi, regista del documentario “40 anni senza Giancarlo Siani”, Pietro Perone, autore del libro edito da San Paolo “Giancarlo Siani. Terra nemica” a cui il docufilm fa riferimento, e Natalie Sclippa, redattrice de “lavialibera”, rivista bimestrale fondata da “Libera” e “Gruppo Abele”, che di recente ha dedicato un numero monografico al giornalista partenopeo.

A seguire, verso le ore 21.30, verrà proiettato in sala il documentario di Filippo Soldi “40 anni senza Giancarlo Siani”, prodotto nel 2025 da Combo International in collaborazione con Rai Documentari, con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo.

