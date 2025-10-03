Buon vento Global Sumud Flotilla

Sciopero generale per Gaza, l’Italia si ferma. In 60mila a Roma, A14 chiusa, maxi cortei a Milano, Firenze, Napoli

Manifestazioni pro-Pal in tutta Italia. A Roma oltre 60mila in piazza, in 50mila a Torino. La risposta spontanea e finora pacifica dopo l’intervento dell’esercito israeliano sulla Sumud Flotilla è stata più ampia di ogni previsione. Allo sciopero indetto dalla Cgil hanno aderito migliaia di lavoratori di tutte le categorie produttive. L’effetto sui servizi pubblici.  Lo sciopero generale indetto da sindacati di base e Cgil in solidarietà alla Flotilla, come si sa, era stato giudicato dal garante illegittimo per mancato preavviso. “Siamo meravigliosi. Siamo 300mila”, hanno affermato gli organizzatori dell’Usb alla manifestazione di Roma per lo sciopero generale per la Palestina e per la Flotilla, parlando solo della parte del corteo gestita dal sindacato Usb. I manifestanti si sono mossi verso l’autostrada. Secondo precedenti stime delle forze dell’ordine in piazza erano scese oltre 60mila persone.
Per consentire il percorso del corteo, che è stato autorizzato, è stato deviato il traffico sulla tangenziale e sulla A24. Chiusa anche la fermata metro all’interno della stazione Tiburtina. “Il 22 abbiamo preso la tangenziale, oggi occuperemo l’autostrada” hanno detto i coordinatori del corteo mentre si trovavano nei pressi del Policlinico. In mattinata si registravano treni cancellati e con ritardi fino a 80 minuti alla stazione Termini di Roma nel giorno dello sciopero generale indetto per solidarietà alla Global Sumud Flotilla. I monitor in stazione avvisano in passeggeri che fino alle ore 20.59 di oggi, i treni potranno subire ritardi o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs italiane, Italo e Trenord.(Ansa)

