Buon vento Global Sumud Flotilla

Anche i detenuti di Bologna hanno scioperato

Articoli
Redazione
0 0

Fratoianni (Avs), grazie ai detenuti di Bologna, perfino loro hanno scioperato. Un’altra dimostrazione di umanità. “In questo fiume di umanità che sta attraversando tutta Italia, da Bologna arriva una lezione straordinaria: i detenuti lavoratori che scioperano, rinunciano a un giorno di libertà (e allo stipendio) per fermare l’orrore del genocidio. Un’ulteriore lezione di dignità contro le parole indegne e offensive di Meloni”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs dopo aver appreso dai media che i detenuti che lavorano al carcere di Bologna hanno deciso di scioperare.
“Meloni lo dica ai detenuti di Bologna – conclude il leader di SI – che il loro sciopero è un week end lungo… Io ci tengo a ringraziarli di cuore, davvero. Perché sono un’altra, forse la più alta, dimostrazione di umanità in questa giornata”.
Nel messaggio dei detenuti della Dozza che hanno scioperato si legge : “Per noi reclusi andare a lavorare è un momento di libertà dal contesto carcerario in cui viviamo, nonostante ciò rinunciamo a un giorno di libertà e al nostro stipendio. Questa decisione è stata presa per manifestare tutta la nostra indignazione per il genocidio tuttora in atto e per supportare le persone della Flotilla arrestate con l’unica colpa di essere ambasciatori di umanità. Questo è il minimo che possiamo per poter ringraziare tutti quei cittadini che ogni giorno si battono per i diritti dei detenuti”

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Siamo in piazza per i giornalisti sulla Flotilla e per quelli uccisi a Gaza: hanno spezzato il buio

Giuseppe Giulietti

La Generazione Gaza si è presa Milano. E non accetta più le complicità e i silenzi

Danilo De Biasio

Sciopero generale per Gaza, l’Italia si ferma. In 60mila a Roma, A14 chiusa, maxi cortei a Milano, Firenze, Napoli

Redazione

Una marea umana ha invaso la Toscana. La Global Sumud Flotilla ha dato una lezione di umanità da raccontare ai nostri figli

Elisabetta Cosci

Napoli blocca tutto. “Siamo l’equipaggio di terra!”

Redazione

A Latina centinaia di studenti in corteo: “Palestina libera!”

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.