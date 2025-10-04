Buon vento Global Sumud Flotilla

Oggi si torna in piazza per la Palestina e contro il riarmo. Appuntamento con Articolo 21 a Porta San Paolo

Articoli
Redazione
0 0

Oggi si torna in piazza per la Palestina e contro il riarmo. Centinaia di associazioni aderenti si troveranno a Roma alle 14.40. Ci sarà anche Articolo 21 con una delegazione coordinata da Vincenzo Vita; l’appuntamento è alle 13.30 a Porta San Paolo insieme all’Anpi. La manifestazione ha un manifesto di punti molto chiari: “Per la Palestina. Contro il genocidio. Contro l’economia di guerra ed il piano di riarmo europeo”.

Dal 2009 il blocco navale illegale imposto da Israele ha affamato 3 milioni di persone. Negli ultimi due anni ha impedito l’ingresso degli aiuti via terra e via mare portando il popolo palestinese alla carestia.

“La Global Sumud Flotilla, ancora di salvezza e simbolo di speranza in azione, doveva essere protetta, invece, abbandonata dal governo e dall’Europa, è stata abbordata in modo piratesco dall’esercito israeliano e i/le coraggiosi partecipanti attivisti, arrestati illegalmente.  – si legge nella nota dei promotori del corteo di oggi  – Il Governo Meloni e l’UE sono complici del governo Netanyahu e non hanno adempiuto al loro obbligo di difendere il diritto di cittadini e cittadine di navigare in acque internazionali e portare aiuti alla popolazione palestinese stremata da due anni di genocidio. E’ tempo di mettere fine al genocidio di Gaza. E’ tempo di economia di pace. STOP REARM EUROPE“.

All’iniziativa aderiscono la Rete no dl sicurezza A pieno regime, la Rete dei Numeri Pari ed altre realtà del dissenso civile che condanna le ultime norme restrittive delle libere manifestazioni in Italia.
(Nella foto l’iniziativa di due giorni fa)

