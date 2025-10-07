Buon vento Global Sumud Flotilla

Schiavulli e Notarianni: la Flotilla ha già cambiato noi e il Paese

Articoli
Roberto Bertoni
0 0
Passione politica e civile, racconto in presa diretta e sempre osservando con i propri occhi ciò che accade nel mondo, Barbara Schiavulli e Maso Notarianni si sono imbarcati a bordo della Flotilla per non tirarsi indietro, per non restare indifferenti, per guardare da vicino l’assedio cui è sottoposto da quasi vent’anni, e anche da prima a dire il vero, il popolo palestinese e per ribellarsi alle ingiustizie di un pianeta sempre più violento, disumano e privo di punti di riferimento.
In quest’intervista, raccontano, non senza ironia, la loro avventura in mare: la navigazione, i momenti grotteschi, le conversazioni politiche con il resto dell’equipaggio, le risate, le preoccupazioni, alcuni aspetti inediti e infine l’abbordaggio, il fermo e l’orrore delle torture nelle carceri israeliane.
Sono tornati più carichi che mai, ancora più appassionati e desiderosi di partecipare alla Marcia Perugia – Assisi di domenica prossima. Pace, giustizia, dignità e diritti, del resto, sono le parole d’ordine delle loro vite, ciò che li rende felici, ciò che li fa andare avanti in ogni circostanza e ciò che vorrebbero trasmettere alle nuove generazioni, chiamate a raccoglierne a breve il testimone per provare a cambiare un contesto ormai divenuto insostenibile.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Noi non rischiamo di assuefarci

Barbara Scaramucci

Da 26 anni vittima di un’azione giudiziaria pretestuosa, la solidarietà del’Odg ad Antonella Napoli

Redazione

Articolo21 incontra il senatore Scarpinato. Solidarietà per l’aggressione verbale subita in tv

Davide Mattiello

La piazza, la richiesta di partecipazione, il bisogno di un’altra politica

Daniele Biacchessi

Benedetta Scuderi: sulla Flotilla per restituire umanità al mondo

Roberto Bertoni

Immagine è resistere. La visione un atto politico

Antonio Spadaro
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.