Buon vento Global Sumud Flotilla

Saremo in piazza ovunque si manifesterà contro il genocidio e contro l’aggressione alla Flotilla per Gaza

Giuseppe Giulietti
Condividiamo le parole di Maurizio Landini.
Saremo in piazza ovunque si manifesterà contro il genocidio e contro l’aggressione alla Flotilla per Gaza.
Domani sera saremo davanti agli ospedali italiani insieme a chi  denuncerà l’assassinio di medici, paramedici, volontari colpiti mentre cercavano di soccorrere la popolazione civile.
Altro che terroristi travestiti da medici.
Il giorno 4 saremo a Roma alla grande manifestazione che percorrerà le vie di Roma e di cento altre città italiane.
I presidi di articolo 21 saranno in piazza contro il genocidio e le complita di chi tace o si astiene e contro il giornalisticidio  e il buio che deve nascondere la soluzione finale.s
Se ,come annunciato, ci sarà lo sciopero generale ,non solo aderiremo, ma inviteremo tutto il mondo del pensiero critico, della comunicazione, dello spettacolo ,del giornalismo ad esserci e ad aderire allo sciopero.
Chiediamo insieme a telemeloni e non solo , di seguire in diretta le iniziative, di dare voce alla maggioranza della popolazione, di far vedere e sentire le ragioni degli italiani, e “non se ne frega “ come un Vespa qualsiasi, di documentare ogni eventuale infiltrazione che sarà tentata dai provocatori a tariffa, come già accadeva negli anni bui, che hanno più volte visto insieme fasciati, servizi più o meno deviati,le barbe finte sempre in azione.
Il giorno dieci,infine, alla vigilia della marcia Perugia Assisi del 12 ottobre, ci sarà una grande assemblea di articolo 21, a Perugia, contro le guerre, lo sterminio, le complicità, anche di una parte della stampa.
Se accadrà quello che oggi temiamo, sarà il caso di ritrovarci anche prima, perché la vigilanza e l’azione non potranno spegnersi neppure per un istante.

