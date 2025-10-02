Ecco l’elenco degli italiani fermati dall’esercito di Israele. Articolo 21 si unisce alla richiesta di liberarli subito

0 0

E’ stato reso noto l’elenco delle persone che erano a bordo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla e che sono state fermate, in acque internazionali, dall’esercito israeliano. Le riportiamo di seguito. Tra di loro anche la “nostra” Barbara Schiavulli che in questi giorni ha contribuito insieme a Radio Bullets a documentare la traversata diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. Articolo 21 si unisce alla richiesta del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Efj perché i giornalisti fermati vengano rilasciati subito in quanto trattenuti illegittimamente.

Queste le persone fermate:

Pietro Queirolo Palmas

Antonio La Piccirella detto Tony

Simone Zambrin

Annalisa Corrado

Arturo Scotto

Margherita Cioppi

Michele Saponara

Paolo Romano

Saverio Tommasi

Maso Notarianni

Federico Frasca

Gonzalo Di Pretoro

Irene Soldati

Marco Orefice

Sara Masi

Lorenzo D’Agostino

Andrea Sebastiano Tribulato

Fabrizio De Luca

Paolo De Montis

Ruggero Zeni

Silvia Severini.

Nicolas Calabrese

Barbara Schiavulli

Benedetta Scuderi

Marco Croatti

Carlo Alberto Biasoli

Jose Nivoi

Adriano Veneziani

Alessandro Mantovani

Cesare Tofani

Dario Crippa

Giorgio Patti

Manuel Pietrangeli

