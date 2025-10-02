Ecco l’elenco degli italiani fermati dall’esercito di Israele. Articolo 21 si unisce alla richiesta di liberarli subito

E’ stato reso noto l’elenco delle persone che erano a bordo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla e che sono state fermate, in acque internazionali, dall’esercito israeliano. Le riportiamo di seguito. Tra di loro anche la “nostra” Barbara Schiavulli che in questi giorni ha contribuito insieme a Radio Bullets a documentare la traversata diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. Articolo 21 si unisce alla richiesta del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Efj perché i giornalisti fermati vengano rilasciati subito in quanto trattenuti illegittimamente.
Queste le persone fermate:
Pietro Queirolo Palmas
Antonio La Piccirella detto Tony
Simone Zambrin
Annalisa Corrado
Arturo Scotto
Margherita Cioppi
Michele Saponara
Paolo Romano
Saverio Tommasi
Maso Notarianni
Federico Frasca
Gonzalo Di Pretoro
Irene Soldati
Marco Orefice
Sara Masi
Lorenzo D’Agostino
Andrea Sebastiano Tribulato
Fabrizio De Luca
Paolo De Montis
Ruggero Zeni
Silvia Severini.
Nicolas Calabrese
Barbara Schiavulli
Benedetta Scuderi
Marco Croatti
Carlo Alberto Biasoli
Jose Nivoi
Adriano Veneziani
Alessandro Mantovani
Cesare Tofani
Dario Crippa
Giorgio Patti
Manuel Pietrangeli