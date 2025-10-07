Buon vento Global Sumud Flotilla

Noi non rischiamo di assuefarci

Articoli
Barbara Scaramucci
0 0

«È diritto di chi è attaccato difendersi, ma anche la legittima difesa deve rispettare il parametro della proporzionalità. Purtroppo, la guerra che ne è scaturita ha avuto conseguenze disastrose e disumane. Mi colpisce e mi affligge il conteggio quotidiano dei morti in Palestina, decine, anzi a volte centinaia al giorno, tantissimi bambini la cui unica colpa sembra essere quella di essere nati lì: rischiamo di assuefarci a questa carneficina! È inaccettabile e ingiustificabile ridurre le persone umane a mere “vittime collaterali”».

Su queste parole del cardinale segretario di stato Pietro Parolin su quanto avviene a Gaza Papa Leone ha commentato: ha espresso molto bene l’opinione della Santa Sede.

Naturalmente il governo israeliano ha valutato queste affermazioni come un ostacolo al piano di pace, spalleggiato dai giornali italiani della destra, da autorevoli commentatori di giornali ufficialmente  non filo governativi, da quella parte dell’opinione pubblica che se parli di sterminio e di genocidio a Gaza ti danno dell’antisemita. Confesso, non ne posso più!

E adesso proibiranno nelle scuole di criticare il governo di Israele, cioè il criminale di guerra Netanyau e affideranno al Mossad il servizio d’ordine della partita di calcio Italia-Israele!

Di fronte ad un presidente di comunità ebraica come quello che a Milano torna a spiegare che bisogna “definire bambino” perché a Gaza chi ha 14 anni spara, è veramente faticoso non infuriarsi e per di più subire accuse infamanti.

Grazie per sempre alla flotilla, ai milioni di persone nelle piazze d’Europa, agli studenti che occupano, ai portuali che bloccano, a tutti quelli che ci mettono la faccia e il corpo senza paura, e al Vaticano che ci invita a fare quello che noi non faremo, perché mai potremo assuefarci al martirio dei bambini. O anche il Papa è antisemita?

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Schiavulli e Notarianni: la Flotilla ha già cambiato noi e il Paese

Roberto Bertoni

Da 26 anni vittima di un’azione giudiziaria pretestuosa, la solidarietà del’Odg ad Antonella Napoli

Redazione

Articolo21 incontra il senatore Scarpinato. Solidarietà per l’aggressione verbale subita in tv

Davide Mattiello

La piazza, la richiesta di partecipazione, il bisogno di un’altra politica

Daniele Biacchessi

Benedetta Scuderi: sulla Flotilla per restituire umanità al mondo

Roberto Bertoni

Immagine è resistere. La visione un atto politico

Antonio Spadaro
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.