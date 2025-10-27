Giornalismo sotto attacco in Italia

Imbavagliata anche la pagina facebook di Articolo 21. Perché?

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Da qualche settimana Facebook ha deciso di imbavagliare anche la pagina di Articolo 21.
Ci hanno recapitato un avviso che avremmo violato i loro codici e che ci avrebbero considerato “sito non consigliato”
Da quel momento la nostra pagina che era passata, in poche settimane, da 29 mila a 41 mila followers, si è improvvisamente fermata.
La cosa grave è che Facebook non ha segnalato dove e quando avremmo violato le regole.
Abbiamo risposto per ben due volte, ma nessuno ha avuto il garbo di spiegare.
“Facebook è di una azienda privata” risponde l’amico ormai rassegnato a piegare il capo di  fronte al trumpismo avanzante, ma noi non ci stiamo ed ora presenteremo un esposto e scateneremo una campagna di denuncia in ogni sede, autorità, tribunali e parlamento.
La piattaforma non é sciolta dal rispetto delle norme internazionali e nazionali.
Non può oscurare senza neppure rispondere, non può farlo con chiunque e tanto meno con  associazione che si occupano della lotta contro i bavagli.
Ci hanno informato che molte altre associazioni e pagine stanno subendo lo stesso trattamento, in particolare le sanzioni colpiscono chi si occupa di Gaza, del giornalisticidio, del genocidio, della internazionale nera dei Trump, dei Netanyahu, dei Putin, degli Orban, della Meloni..
Siamo arrivati al punto che ci sono pagine e siti che quando vogliono parlare di Gaza o del genocidi, inseriscono numeri al posto delle lettere, per non farsi bloccare dall’algoritmo .
Stiamo scherzando?
Le autorità competenti hanno nulla da dire?
Non per articolo 21, ma per tutti.
I parlamentari vogliono convocare il governo in aula?
Le autorità di garanzia competenti, Agcom e privacy, intendono intervenire o, anche loro, danno per scontato che Facebook possa oscurare chi vuole senza neppure fornire spiegazioni?

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Bavaglio alla pagina Facebook di Articolo 21, interrogazione alla Presidente del Consiglio

Redazione

In Argentina Trump fa la differenza

Livio Zanotti

Essere antifascisti è un dovere. Oggi, ancora di più

Alekos Prete

Mille fascisti sulla tomba di Mussolini, striscioni e saluti romani. E nessuno si scandalizza (più)

Graziella Di Mambro

E adesso diamo voce a tutti gli “imbavagliati”. Voci e proposte dal Premio Morrione

Davide Mattiello

“Il prezzo della legalità” vince il Premio Morrione 2025

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.