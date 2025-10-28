Giornalismo sotto attacco in Italia

FuoriLuogoFuori: a Vigevano la prima rassegna teatrale in luoghi confiscati alle mafie

Articoli
Redazione
0 0

Dal 20 novembre al 14 dicembre  in collaborazione con l’Associazione Libera – Presidio di Vigevano e con il patrocinio del Comune di Vigevano

Dal 20 novembre al 14 dicembre prende il via a Vigevano FuoriLuogoFuori, la prima edizione della rassegna teatrale in luoghi confiscate alle mafie, una rassegna per ragazzi e per adulti ideata e realizzata da due realtà teatrali attivamente impegnate nel teatro e nella promozione sociale Scarpanò – Teatri e Metodi Attivi e Le Tre Corde Società Cooperativa, nelle persone di Valentina Cova, Francesco Viletti e Corrado Gambi. Da sempre attente ai temi della marginalità e del superamento delle barriere culturali e sociali, attraverso storie tratte dalla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, intendono informare, sensibilizzare e creare connessioni sul territorio, contribuendo concretamente alla costruzione della cittadinanza: un processo che rafforza il senso di appartenenza, la responsabilità e la cura verso la comunità.

La rassegna si svolgerà in luoghi non convenzionali e inusuali, riutilizzando a scopo sociale i beni confiscati alle mafie, riassegnati ad associazioni e realtà che si occupano di inclusione sociale, tutela minorile e politiche per la famiglia.

FuoriLuogoFuori è realizzata in collaborazione con l’associazione LIBERA – Presidio di Vigevano e con il patrocinio del Comune di Vigevano.

 

BENI CONFISCATI

La confisca dei beni mafiosi è essenziale per sconfiggere la criminalità organizzata, come capì Pio La Torre, parlamentare e membro della Commissione Antimafia, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982. I beni confiscati comprendono immobili, beni mobili e aziende. Secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, una legge di iniziativa popolare sostenuta dalla raccolta di un milione di firme da parte dell’Associazione LIBERA, i beni immobili possono essere usati per finalità di carattere sociale, come scuole o centri di recupero, favorendo la connessione tra persone e servizi.

In provincia di Pavia sono stati confiscati ben 35 beni immobili alla criminalità organizzata, di cui 14 si trovano a Vigevano, il numero più alto tra i comuni della zona.

 

L’OBIETTIVO

L’obiettivo di FuoriLuogoFuori è appunto quello di proporre alla città di Vigevano una rassegna di teatro per ragazzi e per adulti all’interno di alcuni beni cittadini confiscati alle mafie.

 

IL PROGRAMMA

Si comincia il 20 novembre a Vigevano in via Oroboni, 32 con LO SPAZIO NEUTRO ovvero: Il racconto delle stanze di Francesco Viletti. La regia è di Francesco Viletti e Corrado Gambi e vede in scena gli stessi Gambi e Villetti con Valentina Cova. A cura di Scarpanō Teatro Metodi Attivi e Associazione Le Tre Corde.

Sabato 6 dicembre ore 16.30, in Via Boselli, 25 – Il Focolare Onlus, in programma “STORIE PER APPRENDISTI LETTORI” Intervento teatrale di promozione della lettura.

Domenica 7 dicembre ore 16.30 Via Boselli, 25 – Il Focolare Onlus, in programma “AIRBORNE

Spettacolo-Suggestione… ed Audiolibro… per ragazzi e adulti, omaggio al 80° dello Sbarco in Normandia. Sabato 13 dicembre ore 16.30, in Via Boselli, 25 – Il Focolare Onlus, in programma “HAI VISTO LEO?” un piccolo spettacolo per conoscere un grande genio

Domenica 14 dicembre, alle ore 16.30, Via Valletta Fogliano 75/6 – Croce Azzurra (vicino al cavalcavia di Corso Togliatti) in programma “LA NONNA DEL ROCK’N’ROLL”, la storia di Sister Rosetta Tharpe, la donna che inventò il rock’n’roll. Lettura-Spettacolo teatrale-musicale, per ragazzi ed adulti… dai 6 ai 99 anni!

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione!

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Il 29 novembre chiediamo “Libertà” per il popolo palestinese

Redazione

Testimone del Premio Morrione è Rita Baroud, la giornalista che ha raccontato Gaza con il suo Diario per la Repubblica

Luisa Foti

A proposito di “amici”. Il governo ungherese attacca Report e Repubblica

Redazione

“Il racconto delle guerre dimenticate utilizzando le parole per costruire ponti e non muri”. Corso di formazione 30 ottobre, Roma

Redazione

Francesca Barra “spogliata” dall’intelligenza artificiale. E’ ora di riflettere sui social

Barbara Paggetti

Sudan/El Fasher. Appello MSF: “La vita di migliaia di civili in fuga dai combattimenti deve essere protetta”

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.