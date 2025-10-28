FuoriLuogoFuori: a Vigevano la prima rassegna teatrale in luoghi confiscati alle mafie

0 0

Dal 20 novembre al 14 dicembre in collaborazione con l’Associazione Libera – Presidio di Vigevano e con il patrocinio del Comune di Vigevano

Dal 20 novembre al 14 dicembre prende il via a Vigevano FuoriLuogoFuori, la prima edizione della rassegna teatrale in luoghi confiscate alle mafie, una rassegna per ragazzi e per adulti ideata e realizzata da due realtà teatrali attivamente impegnate nel teatro e nella promozione sociale Scarpanò – Teatri e Metodi Attivi e Le Tre Corde Società Cooperativa, nelle persone di Valentina Cova, Francesco Viletti e Corrado Gambi. Da sempre attente ai temi della marginalità e del superamento delle barriere culturali e sociali, attraverso storie tratte dalla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, intendono informare, sensibilizzare e creare connessioni sul territorio, contribuendo concretamente alla costruzione della cittadinanza: un processo che rafforza il senso di appartenenza, la responsabilità e la cura verso la comunità.

La rassegna si svolgerà in luoghi non convenzionali e inusuali, riutilizzando a scopo sociale i beni confiscati alle mafie, riassegnati ad associazioni e realtà che si occupano di inclusione sociale, tutela minorile e politiche per la famiglia.

FuoriLuogoFuori è realizzata in collaborazione con l’associazione LIBERA – Presidio di Vigevano e con il patrocinio del Comune di Vigevano.

BENI CONFISCATI

La confisca dei beni mafiosi è essenziale per sconfiggere la criminalità organizzata, come capì Pio La Torre, parlamentare e membro della Commissione Antimafia, ucciso a Palermo il 30 aprile 1982. I beni confiscati comprendono immobili, beni mobili e aziende. Secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, una legge di iniziativa popolare sostenuta dalla raccolta di un milione di firme da parte dell’Associazione LIBERA, i beni immobili possono essere usati per finalità di carattere sociale, come scuole o centri di recupero, favorendo la connessione tra persone e servizi.

In provincia di Pavia sono stati confiscati ben 35 beni immobili alla criminalità organizzata, di cui 14 si trovano a Vigevano, il numero più alto tra i comuni della zona.

L’OBIETTIVO

L’obiettivo di FuoriLuogoFuori è appunto quello di proporre alla città di Vigevano una rassegna di teatro per ragazzi e per adulti all’interno di alcuni beni cittadini confiscati alle mafie.

IL PROGRAMMA

Si comincia il 20 novembre a Vigevano in via Oroboni, 32 con LO SPAZIO NEUTRO ovvero: Il racconto delle stanze di Francesco Viletti. La regia è di Francesco Viletti e Corrado Gambi e vede in scena gli stessi Gambi e Villetti con Valentina Cova. A cura di Scarpanō Teatro Metodi Attivi e Associazione Le Tre Corde.

Sabato 6 dicembre ore 16.30, in Via Boselli, 25 – Il Focolare Onlus, in programma “STORIE PER APPRENDISTI LETTORI” Intervento teatrale di promozione della lettura.

Domenica 7 dicembre ore 16.30 Via Boselli, 25 – Il Focolare Onlus, in programma “AIRBORNE

Spettacolo-Suggestione… ed Audiolibro… per ragazzi e adulti, omaggio al 80° dello Sbarco in Normandia. Sabato 13 dicembre ore 16.30, in Via Boselli, 25 – Il Focolare Onlus, in programma “HAI VISTO LEO?” un piccolo spettacolo per conoscere un grande genio

Domenica 14 dicembre, alle ore 16.30, Via Valletta Fogliano 75/6 – Croce Azzurra (vicino al cavalcavia di Corso Togliatti) in programma “LA NONNA DEL ROCK’N’ROLL”, la storia di Sister Rosetta Tharpe, la donna che inventò il rock’n’roll. Lettura-Spettacolo teatrale-musicale, per ragazzi ed adulti… dai 6 ai 99 anni!

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione!

