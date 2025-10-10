“Disarmare le parole”. A Perugia l’iniziativa di Articolo21 che precede la marcia della pace

0 0

Si è aperta con una foto dietro uno striscione l’iniziativa di Articolo21 dal titolo “Disarmare le parole”. Lo striscione è quello che riporta i nomi di tutti i giornalisti uccisi a Gaza negli ultimi due anni.

Articolo21 ha voluto organizzare questo incontro sul rapporto tra informazione e guerra nell’ambito delle iniziative iniziate il 9 ottobre a Perugia e che si concluderanno con la marcia della pace di domenica 12 ottobre.

Un corso di formazione per disarmare le menti, disarmando il linguaggio di guerra. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione con la Fondazione PerugiAssisi e la Regione Umbria che ospita i lavori.

All’iniziativa sono interventi esponenti della comunità palestinese, giornalisti, istituzioni, responsabili di tante associazione per i diritti umani.

