Jane Austen compie 250 anni. La Nuova Biblioteca Pubblica Luigi Fumi  e Il filo di Eloisa dedicano un mese di iniziative alla scrittrice

A 250 anni dalla nascita di Jane Austen, la Nuova Biblioteca Pubblica Luigi Fumi e l’associazione Il filo di Eloisa celebrano la grande e intramontabile scrittrice inglese con un ciclo di appuntamenti dedicati alle sue opere più celebri, alla sua eredità letteraria e all’attualità dei suoi temi chiave nella cultura contemporanea. La collaborazione con l’Associazione Il Filo di Eloisa trova il suo fondamento nella presenza, presso la Biblioteca della “Sezione Eloisa Manciati – femminismi genere differenza”, che raccoglie opere di tante scrittrici e pensatrici delle letterature europee, tra cui la stessa J. A.

Il ciclo, che si protrarrà per tutto il mese di ottobre, ha come titolo Libertà e modernità di Jane Austen ed è volto non solo a fornire una chiave attuale per comprendere il successo ininterrotto di questo particolare classico da oltre due secoli, ma anche a interrogarsi su come viene recepito e riletto nella contemporaneità.

Di seguito il programma completo dei quattro appuntamenti previsti presso la Nuova Biblioteca Pubblica Luigi Fumi:

Martedì 14 ottobre, ore 17:00, Sala accoglienza, Buon compleanno Jane! Il gruppo di lettura del Filo di Eloisa si confronta con il pubblico in un incontro aperto e interattivo sulla scrittrice inglese.

I/le partecipanti saranno invitati a esprimere le proprie suggestioni e opinioni.

Mercoledì 22 ottobre, ore 17:00, Sala eufonica, proiezione del film “Ragione e sentimento” di Ang Lee (1995) in lingua originale con sottotitoli, introdotto da Ornella Cioni e Valentino Saccà.

Lunedì 27 ottobre, ore 17:30, Sala eufonica, proiezione del film “Emma” di Autumn de Wilde (2020), introdotto da Valentino Saccà.

Giovedì 30 ottobre, ore 17:30, Sala Digipass, Laura Ricci dialoga con la studiosa Liliana Rampello, curatrice della recente edizione di tutte le opere di Jane Austen nei Meridiani Mondadori e autrice del saggio Sei romanzi perfetti. Su Jane Austen, Il Saggiatore, 2014.

Parallelamente a questi appuntamenti, aperti a tutti, è stata sviluppata una proposta didattica rivolta alle classi quarte e quinte delle scuole medie superiori di Orvieto.

Per gli studenti e le studentesse che hanno aderito al progetto è stato immaginato un percorso didattico volto all’esplorazione dell’universo letterario di Jane Austen. Attraverso una serie di materiali e strumenti di lavoro, messi a punto dallo staff della Biblioteca insieme al Filo di Eloisa, ragazzi e ragazze saranno guidati nella lettura di personaggi e archetipi con l’invito a interrogarsi sull’attualità, o a segnare la distanza, da temi, immaginari, modelli. Saranno anche invitati a produrre un proprio elaborato, nel formato audiovisivo, che verrà presentato nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre, in occasione dell’incontro con la studiosa Liliana Rampello.

