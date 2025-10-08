Assemblea dell’Onu dei Popoli. Dal 9 al 12 ottobre a Perugia

A 80 anni dalla fondazione dell’Onu

A 10 anni dalla diffusione della Laudato sì di Papa Francesco

A 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature di San Francesco

Verso il 2030 per l’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

In attuazione del Patto per il Futuro

Assemblea dell’Onu dei Popoli

Immagina tutte le persone vivere in pace

Perugia, 9-12 ottobre 2025

Sala dei Notari, Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre

“Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra (…) a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle Nazioni grandi e piccole, a promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, e per tali fini, abbiamo risoluto riunire i nostri sforzi”

(Carta delle Nazioni Unite, 1945)

L’ONU che vogliamo è l’ONU dei popoli, non l’ONU degli stati sovrani armati (Appello 1992)

Dal 9 al 12 ottobre 2025 si svolgerà a Perugia l’8a Assemblea dell’Onu dei Popoli, un originale incontro della società civile internazionale che sta resistendo a tutte le crudeltà del mondo, al genocidio di Gaza, all’escalation in Ucraina, alla carneficina del Sudan e di troppe altre parti del mondo, alla corsa al riarmo, alla persecuzione dei migranti, alla crescita delle ingiustizie, delle disuguaglianze, dell’autoritarismo e alla distruzione del diritto internazionale democratico. E che vuole costruire l’alternativa.

L’Assemblea si aprirà giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 15.30 nella Sala dei Notari di Perugia e si concluderà domenica 12 ottobre con la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità e la Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace.

Titolo e tema generale dell’Assemblea dell’Onu dei Popoli è: “Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”.

In un tempo buio che uccide la fiducia e la speranza. In un pianeta in fiamme che stiamo autodistruggendo. In un mondo devastato dall’individualismo, dall’egoismo e dall’indifferenza che uccide e lascia uccidere. Mentre lo scontro di interessi alimenta spietate guerre di ogni genere. Mentre si ammazzano deliberatamente bambini, donne, malati e anziani. Mentre le donne continuano ad essere discriminate e violentate. Mentre interi popoli sono sottoposti ad un nuovo dominio coloniale, a regimi di apartheid e a massicce violazioni dei diritti umani. Mentre si viola impunemente la legalità e il diritto internazionale e si attenta alle istituzioni internazionali democratiche. In un mondo intriso di violenza, pieno di nuovi muri e confini. Mentre si accelera un’impressionante corsa al riarmo. Di fronte ai segni sempre più marcati della “terza guerra mondiale”, l’Assemblea dell’Onu dei Popoli intende promuovere “un nuovo sogno di fraternità e amicizia sociale”. La fraternità è l’alternativa alla guerra e noi la vogliamo immaginare, sognare, desiderare e costruire.

Il programma

Il programma è articolato in sette incontri: