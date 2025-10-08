Assemblea dell’Onu dei Popoli. Dal 9 al 12 ottobre a Perugia

|
A 80 anni dalla fondazione dell’Onu
Assemblea dell’Onu dei Popoli
Immagina tutte le persone vivere in pace
Perugia, 9-12 ottobre 2025
Sala dei Notari, Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre
“Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra (…) a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle Nazioni grandi e piccole, a promuovere il progresso sociale e un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, e per tali fini, abbiamo risoluto riunire i nostri sforzi”
(Carta delle Nazioni Unite, 1945)
L’ONU che vogliamo è l’ONU dei popoli, non l’ONU degli stati sovrani armati (Appello 1992)
Dal 9 al 12 ottobre 2025 si svolgerà a Perugia l’8a Assemblea dell’Onu dei Popoli, un originale incontro della società civile internazionale che sta resistendo a tutte le crudeltà del mondo, al genocidio di Gaza, all’escalation in Ucraina, alla carneficina del Sudan e di troppe altre parti del mondo, alla corsa al riarmo, alla persecuzione dei migranti, alla crescita delle ingiustizie, delle disuguaglianze, dell’autoritarismo e alla distruzione del diritto internazionale democratico. E che vuole costruire l’alternativa.
L’Assemblea si aprirà giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 15.30 nella Sala dei Notari di Perugia e si concluderà domenica 12 ottobre con la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità e la Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace.
Titolo e tema generale dell’Assemblea dell’Onu dei Popoli è: “Immagina tutte le persone vivere insieme in pace”.
In un tempo buio che uccide la fiducia e la speranza. In un pianeta in fiamme che stiamo autodistruggendo. In un mondo devastato dall’individualismo, dall’egoismo e dall’indifferenza che uccide e lascia uccidere. Mentre lo scontro di interessi alimenta spietate guerre di ogni genere. Mentre si ammazzano deliberatamente bambini, donne, malati e anziani. Mentre le donne continuano ad essere discriminate e violentate. Mentre interi popoli sono sottoposti ad un nuovo dominio coloniale, a regimi di apartheid e a massicce violazioni dei diritti umani. Mentre si viola impunemente la legalità e il diritto internazionale e si attenta alle istituzioni internazionali democratiche. In un mondo intriso di violenza, pieno di nuovi muri e confini. Mentre si accelera un’impressionante corsa al riarmo. Di fronte ai segni sempre più marcati della “terza guerra mondiale”, l’Assemblea dell’Onu dei Popoli intende promuovere “un nuovo sogno di fraternità e amicizia sociale”. La fraternità è l’alternativa alla guerra e noi la vogliamo immaginare, sognare, desiderare e costruire.
Il programma
Il programma è articolato in sette incontri:
9 ottobre ore 15.30 – Immagina tutte le persone vivere insieme in pace
10 ottobre ore 9.30 – Fermiamo le guerre e il riarmo
10 ottobre ore 15.00 – Salviamo l’Onu: è la nostra casa comune
10 ottobre ore 16.00 – Fermiamo il genocidio e la pulizia etnica. Salviamo il popolo palestinese
11 ottobre ore 09.00 – Difendere, salvare e curare i rifugiati e i migranti
11 ottobre ore 14.30 – Per un’Europa di pace
11 ottobre ore 16.30 – Trasformiamo il futuro
L’Assemblea dell’Onu dei Popoli sarà accompagnata da 6 importanti incontri:
Venerdì 10 ottobre 2025 – ore 10.00
Stati Generali delle Dottorande e dei Dottorandi negli studi per la pace promossi dalla Rete Nazionale delle Università Italiane per la Pace Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio 4
Venerdì 10 ottobre 2025 – ore 10.00
Conferenza “Disarmare le parole per disarmare le menti per disarmare la terra” promossa da Articolo 21 Perugia, Sala Brugnoli, Palazzo Cesaroni, Piazza Italia 2
Sabato 11 ottobre 2025 – ore 9.00
Conferenza “Per una Economiae di Pace” promossa dalla Lega Coop Umbria Perugia, Sala Brugnoli, Palazzo Cesaroni, Piazza Italia 2
Sabato 11 ottobre 2025 – ore 10.00
Assemblea Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
Provincia di Perugia, Piazza Italia 11
Sabato 11 ottobre 2025 – ore 12.30
Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Consigli Comunali per la Pace
Comune di Perugia, Sala del Consiglio Comunale
Sabato 11 ottobre 2025 – ore 13.00
Meeting Nazionale delle Scuole di Pace
Perugia, Auditorium San Francesco al Prato, via San Francesco, 4
I partecipanti
All’Assemblea dell’Onu dei Popoli interverranno 130 rappresentanti di movimenti, associazioni, gruppi, sindacati, organizzazioni non governative, network e istituzioni nazionali e internazionali, giornalisti, enti locali, media, forze politiche, università e centri di ricerca provenienti da 35 paesi.
Tra loro ci saranno donne e uomini che rappresentano le vittime della miseria, delle guerre, della violenza e del cambiamento climatico e difensori dei diritti umani, dell’ambiente e del clima che testimoniano l’impegno civile per affrontare i grandi problemi globali (sociali, politici, ambientali e culturali) del nostro tempo.
Prima dell’Assemblea, a partire dal 6 ottobre, grazie al progetto “Adotta un Popolo” e alla collaborazione tra Enti Locali, associazioni, scuole, università, istituzioni e organizzazioni della società civile, hanno organizzato decine di iniziative di formazione, informazione e riflessione in ogni parte d’Italia.
L’Assemblea si svolge a 80 anni dalla fondazione dell’Onu, a 10 anni dalla diffusione della Laudato sì di Papa Francesco, a 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature di San Francesco e a 5 anni dal 2030 con l’obiettivo di rafforzare l’impegno per l’attuazione dell’Agenda 2030 e del “Patto per il Futuro” delle Nazioni Unite.
Il comitato promotore
L’Assemblea dell’Onu dei Popoli “Imagine all the people living in peace!” è organizzata dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace in collaborazione con la Provincia di Perugia, il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, la Rete Nazionale delle Scuole di Pace, il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, l’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, la Regione dell’Umbria, il Comune di Perugia, il Comune di Bastia Umbra, il Comune di Assisi, l’Università per Stranieri di Perugia, la Rete italiana delle Università della Pace (RUniPace), il Comitato Nazionale per la Celebrazione dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco 1226-2026, in collaborazione con il Gruppo Banca Etica, la Legacoop Umbria, Umbra Acque e con: Comune di Ancona, Comune di Bagno a Ripoli (FI), Comune di Barberino Tavarnelle (FI), Comune di Cagliari, Comune di Civitanova Marche (MC), Comune di Corato (BA), Comune di Grottammare (AP), Comune di Locate di Triulzi (MI), Comune di Lodi, Comune di Mantova, Comune di Montecchio (TR), Comune di Montone (PG), Comune di Narni (TR), Comune di Padova, Comune di Parma, Comune di Pomarance (PI), Comune di Pontassieve (FI), Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Comune di Sesto Fiorentino (FI), Unione comuni del Mugello (Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Dicomano, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio), Unione dei Comuni Empolese Valdelsa (Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Montaione, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino, Fucecchio, Montespertoli), Cipsi, Ci vado di corsa, Associazione Papa Giovanni XXIII, Operazione Colomba, Un ponte per…, Associazione delle ONG Italiane AOI, Amani, Resq People Saving People, Articolo 21, Acli, Coordinamento Bergamasco per la pace, Coordinamento Bresciano per la pace e la cooperazione internazionale, Coordinamento per la pace Alta Valle del Tevere, Università per la pace delle Marche, CAS “Santa Barbara” Pomarance (PI), Centro di Accoglienza Ernesto Balducci (UD), Colibrì di Mantova, Colombia Vive!, Consulta fratellanza fra i popoli di Grottammare (AP), Istituto Cubano dei Amicizia tra Popoli (ICAP), Mondobimbi onlus, Sandalia Onlus, Sottosopra, Sulla strada Odv, UIKI Onlus.
Partecipa anche tu!
La pace ha bisogno anche di te, del tuo impegno, della tua energia e della tua intelligenza. Coinvolgi i tuoi amici, il tuo gruppo, la tua associazione
Per partecipare in presenza all’Assemblea dell’Onu dei Popoli ti chiediamo di compilare il modulo di iscrizione
Se non hai ancora aderito alla Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre 2025 fallo subito!
