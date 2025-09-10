Buon vento Global Sumud Flotilla

Un’altra idea d’Italia, omaggio a don Ciotti in giorni speciali

Articoli
Roberto Bertoni
0 0
È singolare che gli ottant’anni di don Luigi Ciotti cadano in concomitanza con l’addio a Stefano Benni: un sacerdote che ha sempre posto sullo stesso piano Vangelo e Costituzione e uno scrittore dichiaratamente comunista che ha sempre avuto come bussola la Costituzione e la dignità umana. Due personalità diversissime ma destinate a incontrarsi, in quest’Italia nella quale viene costantemente calpestata tanto la Costituzione quanto il Vangelo, ignorato anche da coloro che si dicono credenti e magari la domenica si recano ipocritamente in Chiesa dopo aver varato leggi persecutorie nei confronti degli ultimi, dei migranti e di tutte e tutti coloro che cercano invano, almeno politicamente, quel Dio d’Avvento che costituiva il faro di papa Francesco e che in buona misura appartiene anche alla predicazione di Leone XIV. Se poi diamo un’occhiata a com’è ridotta l’informazione e a com’è tratta la satira in questo Paese, troviamo le risposte ai nostri molteplici interrogativi.
Don Ciotti: un prete di strada sempre dalla parte degli ultimi, un “pretaccio” per dirla con Candido Cannavò, al pari di don Gallo e di altri uomini animati da una fede autentica e pura, ha speso l’intera esistenza a combattere il malaffare, ad aiutare i deboli, a venire incontro ai disperati, a creare comunità e a battersi contro ogni forma di sopruso e di ingiustizia.
Stefano Benni: un finissimo umorista, ha speso l’intera esistenza a sferzare il potere e i suoi rappresentanti, mettendoli in ridicolo con fare quasi da giullare, in questo riecheggiando la grandezza di Dario Fo e fondendo il cazzeggio e lo sberleffo, la politica e la battuta folgorante, l’analisi finissima e la lotta in punta di fioretto, senza mai scadere nella volgarità.
E così, dopo aver salutato e reso il dovuto omaggio a Benni, abbracciamo idealmente il nostro don Luigi, amico fraterno di questa associazione, e gli auguriamo ogni bene, certi che lo troveremo presto al nostro fianco in qualche piazza, in qualche corteo o su qualche palco, armato delle uniche armi che concepisca, ossia, per l’appunto, il Vangelo e la Costituzione, con l’aggiunta della bandiera della pace.
È un’altra Italia, quella che abbiamo delineato. È quella che Enzo Biagi avrebbe definito “la mia Italia che non si arrende”. E nello scrivere queste riflessioni non possiamo non pensare a Santo Della Volpe, che di don Ciotti era un amico strettissimo e che oggi sarebbe stato il primo a inviare un articolo su di lui o magari un’intervista delle sue.
A quell’Italia, che ha letto in piazza Santi Apostoli i nomi delle croniste e dei cronisti palestinesi assassinati dall’esercito israeliano mentre svolgevano il proprio dovere di informare e di cui Santo sarebbe stato un portabandiera, ci sentiamo legati da un affetto che non si può descrivere a parole. E continueremo a difenderla, a riunirla, a guardarla negli occhi e a trasformarne le ansie, le passioni e persino la rabbia in speranza e proposta politica. Finché don Luigi ci sarà accanto con le sue meravigliose armi disarmate, non avremo nulla da temere.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Le bombe di Israele, il Qatar, i nemici ovunque

Tiziana Ferrario

Il genocidio dell’informazione a Gaza

Vincenzo Vita

Almasri, Kuznietsov e i soldati israeliani in vacanza in Italia

Davide Mattiello

Don Ciotti e quell’anima trapanese

Rino Giacalone

Don Ciotti: 80 anni come la Liberazione, auguri a te ed a tutti noi!

Davide Mattiello

Press Boat

Massimo Marnetto
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.