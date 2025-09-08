“Pace per Gaza”: folla in Campidoglio e quattro parlamentari italiani sulla Flottilla

0 0

Al termine della manifestazione pro Gaza ed a sostegno della Global Sumud Flottilla svoltasi nel tardo pomeriggio di sabato 6 settembre nella splendida Piazza del Campidoglio a Roma, mentre il grosso dei partecipanti si avviava ad un corteo in direzione del Colosseo, abbiamo raggiunto sulla nave su cui sta navigando in direzione di Gaza l’onorevole Arturo Scotto che ai nostri microfoni ha lanciato il seguente appello: “Siamo nella Global Sumud Flottila insieme a una parte della società civile internazionale che ha lavorato in questi mesi a raccogliere aiuti per la popolazione di Gaza. Si tratta della più grande mobilitazione dal basso degli ultimi decenni. Chiediamo al Governo

Meloni due cose: una pressione vera per l’apertura di corridoi umanitari e la garanzia dell’immunità diplomatica per gli attivisti. Per queste ragioni siamo saliti a bordo: per dare una garanzia di protezione in più per gli attivisti che stanno compiendo questa missione così impegnativa”. Oltre a Scotto, a bordo della Flottilla si trovano infatti altri tre parlamentari italiani: le eurodeputate Benedetta Scuderi (Avs) e Annalisa Corrado (Pd), e il senatore Marco Croatti (M5S). La loro presenza intende non solo rafforzare la riuscita della missione, ma anche garantire l’incolumità degli attivisti, messa in discussione dalle dichiarazioni del ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che ha definito i partecipanti “terroristi” minacciando arresti di rigore e il sequestro delle imbarcazioni. La piazza romana La manifestazione, promossa dalla CGIL con lo slogan “Fermiamo la barbarie”, ha raccolto l’adesione di forze politiche e associazioni: dall’ANPI al Pd, dal M5S ad Articolo21 con Vincenzo Vita, da Stampa Romana e FNSI a realtà come Libera ed Emergency. Secondo le stime, in piazza si sono radunate tra le 3 e le 5mila persone, nonostante il clima vacanziero e la giornata di sole che invitava più alle scampagnate che all’impegno civile. Il filo conduttore è stato uno solo: “Pace”. La parola ha scandito gli interventi e le voci della piazza, campeggiava sulla bandiera arcobaleno distesa sotto il palco e ha rappresentato lo spirito di concordia e opposizione agli orrori della guerra. Tra gli interventi più significativi, quello di Yousef Salman, presidente della comunità palestinese di Roma e Lazio, che ha ringraziato il popolo italiano per il costante sostegno: «Anche l’Italia ha vissuto l’occupazione nazifascista e ha saputo liberarsene. Crediamo nella soluzione dei due popoli e due Stati, purtroppo oggi minoritaria in Israele. Non siamo antisemiti, siamo antisionisti». Momenti di forte emozione si sono registrati con la testimonianza di un reporter palestinese sopravvissuto a Gaza, che ha raccontato la propria esperienza diretta, e con l’intervento del

segretario di Stampa Romana, Stefano Ferrante, che ha ricordato i numerosi giornalisti palestinesi uccisi e denunciato il silenzio mediatico sul tema di Gaza, invitando la stampa a dare visibilità anche all’iniziativa della Flottilla. L’unico rappresentante politico salito sul palco è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha chiesto al Governo italiano di assumere una posizione netta a favore del diritto internazionale e della popolazione palestinese.

