Napoli, appello dell’associazione “Fermatevi” per la Global Sumud Flotilla

0 0

Appello per il sostegno del Comune di Napoli e della Regione Campania alla Global Sumud Flotilla da parte di “Fermatevi! E.T.S. – Associazione per la pace e l’impegno civile”. Le lettere sono indirizzate al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca; La “Fermatevi! E.T.S. – Associazione per la pace e l’impegno civile” chiede che si schierino ufficialmente e senza ambiguità al fianco della Flotilla, dichiarando la loro disponibilità a sostenere la missione e a farsene garanti politici e istituzionali. L’Associazione, presieduta da Marisa Laurito, chiede esplicitamente che in caso di atti ostili contro l’iniziativa umanitaria La Campania e Napoli adottino contromisure interrompendo ogni collaborazione con il Governo Israeliano e con chiunque non dichiari esplicitamente la propria riprovazione nei confronti di azioni che possano arrecare danno ai volontari e comportamenti che violino il diritto internazionale ed umanitario.

Di seguito il link del testo integrale

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21