Lotti: domenica 12 ottobre marciamo insieme da Perugia ad Assisi con Francesca Albanese

Domenica 12 ottobre marciamo insieme da Perugia ad Assisi con Francesca Albanese, Tomaso Montanari, Paola Caridi e tanti altri…

E’ tempo di organizzare la manifestazione più grande!

“L’ostinazione con cui il governo italiano da due anni continua a ignorare la domanda di aiuto dei palestinesi di Gaza e della Cisgiordania – ha dichiarato Flavio Lotti, organizzatore della Marcia PerugiAssisi del prossimo 12 ottobre – è inaccettabile. Riconoscere lo Stato di Palestina non basta a mettere fine a questo strazio ma non riconoscerlo è segno inequivocabile del tradimento dei principi di legalità e giustizia iscritti nella nostra Carta Costituzionale e in quella dell’Onu. Lo Stato di Palestina è un diritto non un regalo.”

“E’ tempo di unire tutte le energie positive del nostro paese e organizzare la manifestazione più grande”, continua Flavio Lotti. “Mentre accompagniamo con preoccupazione il viaggio verso Gaza della Global Sumud Flottilla, domenica 12 ottobre marciamo da Perugia ad Assisi insieme a Francesca Albanese, Tomaso Montanari, Paola Caridi e tanti altri per dire basta al genocidio ma anche al cinismo e a tutte le complicità, all’ipocrisia e all’indifferenza! Salvare il popolo palestinese è salvare noi tutti dall’apocalisse in cui stiamo precipitando! Tutti e tutte dobbiamo fare qualcosa!”

