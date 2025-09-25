50 anni dal “massacro” del Circeo. Latina non dimentica.

0 0

La fine di settembre 1975 e l’estate del 1976 rappresentano due date storiche che hanno segnato profondamente la storia del femminismo a Latina e la storia della nostra Associazione, oltre che mutare anche a livello nazionale la percezione della violenza di genere e soprattutto del femminicidio, abbandonando ogni visione riduttiva ed emergenziale confinata alla cronaca nera.

A distanza di 50 anni dal “Massacro del Circeo” e dalla sentenza del Tribunale di Latina, il Centro Donna Lilith ritiene fondamentale tramandare memoria e ricordare il cammino di presa di coscienza sulle radici patriarcali della violenza di genere e sulla necessità di cambiare la cultura giuridica dominante, attraverso una serie di eventi che si snoderanno dalla fine di settembre 2025 all’estate 2026, coinvolgendo non solo Latina, ma anche altri comuni ove l’associazione è presente con i propri centri antiviolenza e sportelli.

Per la ricorrenza del 29 settembre 2025 il Centro Donna Lilith ha scelto il linguaggio teatrale, potente e accessibile, capace di trasformarsi in strumento di memoria attiva e di costruire ponti tra passato e presente, tra la vicenda di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez e le tante storie di violenza ancora oggi sommerse. Lo spettacolo sarà l’occasione di celebrare la memoria di Donatella e di Rosaria, oltre che far emergere il significato storico, politico e umano di uno dei più emblematici femminicidi della nostra storia.

L’appuntamento è a Latina nella piazzetta Giuseppe Nicolosi, alle ore 18.30, per assistere allo spettacolo teatrale Si chiamava Donatella, come me.

La vicenda giudiziaria, la vita e la poesia di Donatella Colasanti. Dal “fattacio” del Circeo al teatro, di e con DONATELLA MEI. Voci di Francesca La Scala, Alimberto Torre e Pietro Faiella.

Con questo spettacolo vogliamo proporre uno spazio collettivo di riflessione, di emozioni e di presa di coscienza alla luce del perpetuarsi di femminicidi, peraltro commessi sempre più da giovani maschi nei confronti delle loro partner o ex-partner, fatto che rende urgente offrire momenti/luoghi in cui confrontarsi su queste tematiche.

Centro Donna Lilith Aps

Il gruppo della memoria

