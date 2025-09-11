Buon vento Global Sumud Flotilla

La presentazione del libro di Foa a Latina si trasforma in evento

Come prevedibile si è trasformata in evento culturale la presentazione del libro della professoressa Anna Foa, “Il suicidio di Israele”, che si è svolta a Latina mercoledì pomeriggio, organizzata dalla rassegna “Lievito” presso la sede di Lbc. Un pubblico folto e attentissimo ha seguito con grande trasporto quella che è stata una vera e propria lezione di Storia con riflessioni sull’attualità e sul conflitto in atto a Gaza. In sala molte persone attente, partecipi, desiderose di capire.  È stato un momento prezioso, non solo per la ricchezza del dibattito, ma soprattutto per lo sguardo lucido e storico che Anna Foa, vincitrice del Premio Strega per la Saggistica 2025,  ha saputo offrire su una realtà complessa e dolorosa.
Un incontro che ha ricordato a tutti noi quanto sia necessario fermarsi ad ascoltare voci capaci di leggere la storia senza semplificazioni, con rigore e profondità. La professoressa Foa ha dialogato con la giornalista Graziella Di Mambro di Articolo 21.

