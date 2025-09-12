Buon vento Global Sumud Flotilla

Il 12 ottobre la più grande Marcia PerugiAssisi per la pace e la fraternità

In un tempo buio, che uccide la fiducia e la speranza, noi vogliamo suscitare un sogno, antico e moderno: “il sogno di una società fraterna”.
Organizziamo assieme la più grande Marcia PerugiAssisi per la pace e la fraternità per il 12 ottobre 2025. 
In un mondo devastato dall’individualismo, dall’egoismo e dall’indifferenza che uccide e lascia uccidere, mentre lo scontro di interessi alimenta spietate guerre di ogni genere, mentre guerre sanguinose si accaniscono ferocemente contro bambini, donne, malati e anziani, in un mondo intriso di violenza, pieno di muri e confini, mentre si accelera un’incontrollata corsa al riarmo, di fronte ai segni sempre più marcati della “terza guerra mondiale”, noi vogliamo reagire con “un nuovo sogno di fraternità e amicizia sociale”.

In un pianeta in fiamme, in un mondo in guerra, noi vogliamo spingerci in una direzione e in un mondo diverso.

Al mondo dell’inevitabile, della guerra inevitabile, della corsa al riarmo inevitabile, dello scontro inevitabile, della competizione inevitabile, delle disuguaglianze inevitabili, dello sfruttamento inevitabile noi rispondiamo con la fraternità e l’amicizia sociale.

La fraternità è l’alternativa alla guerra: l’altro orizzonte possibile. Noi lo vogliamo immaginare, sognare, desiderare e costruire.
Facciamolo assieme!

Se condividi questo sogno, se vuoi tornare a sognare insieme, aiutaci ad organizzare la più grande Marcia PerugiAssisi per la pace e la fraternità.

Link per aderire e seguire tutti gli appuntamenti in programma

Marcia 2025

