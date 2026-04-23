Giornalismo sotto attacco in Italia

Uccisa la giornalista libanese Amal Khalil

Articoli
Cristina Perozzi
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La giornalista libanese Amal Khalil è stata fatta bersaglio di un attacco dell’esercito israeliano ieri sera insieme alla collega Zeinab Faraj, nel sud del Libano.
 L’attacco ha ucciso altre due persone.
I soccorsi sono riusciti a trarre in salvo Zeinab, ferita, insieme ad altre due persone. Amal è ancora sepolta sotto le macerie; la Croce Rossa ha cercato di avvicinarsi, ma Israele li ha attaccati e costretti a ritirarsi.
Amal Khalil aveva già ricevuto minacce dirette da Israele per il suo lavoro. Con lei è stata usata la tecnica del double tap, la stessa efficacemente adoperata sui bambini di Gaza. Le hanno colpite una prima volta, spingendole a cercare rifugio, e poi hanno colpito una seconda volta dove si erano rifugiate.

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