Buon vento Global Sumud Flotilla

Il pranzo-comizio della domenica. In diretta Rai

Articoli
Redazione
0 0

La cucina italiana è “una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione”, ma anche “la nostra forza”.  “Abbiamo”, per questo, organizzato anche “tavolate tradizionali” per raccontare anche “le tradizioni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in diretta con Domenica In su Rai 1, all’iniziativa “Il pranzo della domenica” per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco, su cui “si deciderà a dicembre”. La partecipazione di Meloni a Domenica In ha però scatenato la reazione delle opposizioni, a partire da quella della segretaria Pd, Elly Schlein. “Giorgia Meloni – dice Schlein – continua a rifiutarsi di venire in Parlamento a spiegare cosa farà l’Italia rispetto al riconoscimento dello Stato di Palestina e alle sanzioni per il governo israeliano. Però continua a trovare il tempo di confezionare spot elettorali sul servizio pubblico. Oggi ci spiega su RaiUno, la ammiraglia della sua TeleMeloni, quali pranzi e quali pasticcini preferisce mangiare la domenica. Il tutto mentre Canada, Regno Unito e Australia annunciano il riconoscimento dello Stato di Palestina e si aggiungono ai tanti altri Stati che provano a dare il loro contributo per porre fine all’occupazione illegale di Gaza e ai crimini del governo di Netanyahu”.  Critico anche il M5s. “La Rai ha toccato il fondo. A Domenica In, Mara Venier ha pensato bene di confezionare un’intervista a Giorgia Meloni sulle sue abitudini culinarie della domenica, come se fosse la zia simpatica del palazzo accanto. Un’operazione indecente, pagata con i soldi del servizio pubblico, che ormai non è più servizio ma strumento di regime. La presidente del Consiglio, che ha fatto bloccare la commissione di Vigilanza ai suoi adepti, non trova nemmeno il coraggio di spiegare perché impedisce al Parlamento di esercitare il suo ruolo di controllo” commentano gli esponenti M5s in commissione di Vigilanza Rai. “L’Agcom intervenga davanti a questo abuso della Tv pubblica da parte della presidente del Consiglio” afferma anche il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. (Ansa)

 

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Verità e giustizia per Mario Paciolla, appello ai Comuni per una commissione d’inchiesta

Redazione

Meloni a Domenica In. Uno spot elettorale camuffato da telepromozione

Redazione

Giancarlo Siani, morte di un giornalista

Daniele Biacchessi

Gaza, se un video aiuta il mondo a “restare umano”

Antonella Napoli

Milano, Alg presenta la mostra “Il valore della testimonianza – Le foto di Andy Rocchelli”

Redazione

Riconoscimento Joe Petrosino a Fabiana Pacella, presidio Articolo 21 Puglia

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.