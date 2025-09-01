Buon vento Global Sumud Flotilla

Il ministro per la sicurezza di Israele minaccia: tratteremo gli attivisti come terroristi. La replica: non ci fermiamo

Redazione
Il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Ben-Gvir avverte gli attivisti di Flotilla: “Saranno trattati come terroristi”. Lo stesso Ben-Gvir  ha presentato al governo un piano volto a fermare la Global Sumud Flotilla in base al quale tutti gli attivisti arrestati saranno trattenuti in detenzione prolungata – a differenza della precedente prassi – nelle prigioni israeliane di Ketziot e Damon, utilizzate per detenere i terroristi in condizioni rigorose tipicamente riservate ai prigionieri di sicurezza. Agli attivisti saranno negati privilegi speciali come tv, radio e cibo specifico: “Non permetteremo a chi sostiene il terrorismo di vivere nell’agiatezza”, ha dichiarato Ben-Gvir al  Jerusalem Post.
Ben-Gvir ha anche annunciato che tutte le navi che partecipano alla flottiglia saranno confiscate e riutilizzate per le forze dell’ordine israeliane. Il sequestro, secondo il ministro dell’estrema destra, sarebbe del tutto legale poiché il governo ritiene che la flottiglia non sia solo un atto politico, ma anche un tentativo illegale di aggirare il blocco.
E non si è fatta attendere la replica di Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. “Noi non ci fermiamo, andremo avanti. Non ci facciamo intimorire perché sappiamo di muoverci nella totale legalità.  – ha detto Delia – Mi auguro, nel caso in cui Israele metta in pratica arresti con il carcere duro, che il nostro governo intervenga perché siamo cittadini italiani e navighiamo in acque internazionali. Israele non ha alcun diritto di arrestarci e sequestrare le nostre navi. Non vedo come portare cibo e acqua a una popolazione che sta morendo di fame, oltreché sotto le bombe, possa essere considerato un appoggio ad Hamas”.

