Buon vento Global Sumud Flotilla

Il messaggio di Nave Alpino alla Global Sumud Flotilla

Questo pomeriggio la nave Alpino della Marina Militare italiana, che segue la flotta, ha diramato un avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni, dichiarandosi disponibile ad accogliere ogni persona che manifesti la volontà di trasferirsi a bordo. Ha ribadito che, una volta oltrepassato il limite delle acque internazionali, al limite delle 150 miglia nautiche dalla costa della Striscia la Alpino si fermerà.

Questo il messaggio audio che è stato trasmesso:

A tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la Nave Alpino della Marina Militare, vi informiamo che siete in posizione 0-32-39N 0-30-54E a una distanza di 190 miglia nautiche da Gaza. Vi avvisiamo che con questa rotta e velocità alle ore 02:00 di domani primo ottobre vi troverete a 150 miglia nautiche da Gaza. Nave Alpino non supererà il limite delle 150 miglia nautiche da Gaza. Da ora fino al limite di 150 miglia nautiche da gaza nave alpino sarà in grado di recuperare eventuale personale che volesse trasferirsi a bordo. Nave Alpino resta in ascolto su VHS canali 16 e 12”. 

Qui il live per vedere cosa accade in tempo reale sulle barche che hanno una telecamera a bordo che invia (finché le comunicazioni lo permetteranno) le immagini in streaming https://www.radiobullets.com/.../global-sumud-flotilla-live/

Articolo21
