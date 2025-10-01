Buon vento Global Sumud Flotilla

Diffamazione di Berizzi, ora Francesco Storace chiede l’abbreviato.

Articoli
Redazione
0 0

La prima udienza del processo per diffamazione a carico di Francesco Storace quale responsabile del fotomontaggio che riproduceva il volto dell’inviato di Repubblica — sotto scorta da anni per minacce neofasciste e neonaziste — imbavagliato e, sullo sfondo, la bandiera delle Brigate Rosse si è tenuta con una novità procedurale arrivata dalla difesa. All’udienza pre dibattimentale di oggi la difesa dell’imputato ha infatti chiesto di definire il procedimento con rito abbreviato. Il giudice ha rinviato per discussione e emissione sentenza al 4 novembre. Insieme a Berizzi in Tribunale c’erano la portavoce di Articolo 21 Elisa Marincola, con il coordinatore dei presidi Giuseppe Giulietti e il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Vittorio Di Trapani.
L’indegna grafica accompagnava un articolo intitolato “Repubblica ricomincia con l’odio e una rubrica per la caccia all’uomo nero”. Era il 2019. Per quell’attacco a Berizzi e a Repubblica, l’autore, Francesco Storace, è andato a processo: la pm della procura di Roma, Luigia Spinelli, ne ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per diffamazione aggravata dall’uso del mezzo stampa. Quel fotomontaggio da subito aveva provocato sdegno e condanna da parte della Federazione nazionale stampa italiana, Ordine dei Giornalisti, Anpi, centrosinistra. Solidarietà era stata espressa anche dalla direzione e dal cdr di Repubblica.  Va ricordato che Francesco Storace oltre che giornalista è un politico di lungo corso della destra ed è stato anche Presidente della Regione Lazio.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

La Flotilla si avvicina a Gaza. Landini: sciopero generale in caso di blocco

Redazione

Il messaggio di Nave Alpino alla Global Sumud Flotilla

Redazione

Stop Rearm Europe: “Governo dica a Israele che Flotilla non si tocca”

Redazione

Molinari censurato per le frasi su Francesca Albanese

Redazione

Il campo profughi di Jenin. Il reportage sulla Cisgiordania

Sandra Cecchi

‘Negazionista’ Lucia Goracci? Gasparri dovrebbe rispondere di fake news

Giuseppe Giulietti
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.