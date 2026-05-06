Tirana: la città del capitale opaco tra boom immobiliare, rischio di riciclaggio e divario sociale crescente

Tirana, capitale dell’Albania, sta vivendo una trasformazione urbana accelerata che sta ridisegnando in profondità la struttura economica, sociale e istituzionale della città.
Nel giro di poco più di un decennio, il tessuto urbano a bassa densità è stato progressivamente sostituito da uno skyline dominato da torri residenziali e complessi immobiliari. Le stime basate su permessi edilizi, cantieri e progetti in pipeline indicano oltre 200 sviluppi tra edifici alti e grattacieli.
Non si tratta di una semplice fase di modernizzazione urbana. È un processo di riconfigurazione del valore del suolo, sempre più assimilato a un asset finanziario, in cui la città viene integrata in dinamiche immobiliari ad alta intensità di capitale, con effetti strutturali sull’accessibilità abitativa e sulla distribuzione della ricchezza urbana.
La scala del fenomeno è rilevante: circa 120–140 edifici completati, 60–80 in costruzione e 30–50 in fase di pianificazione o approvazione. Lo sviluppo è fortemente concentrato in aree come Blloku, il Nuovo Boulevard, la zona del Lago Artificiale e i principali corridoi di espansione occidentale. Il risultato è una città sempre più polarizzata, con poli ad alta attrattività di capitale contrapposti a vaste aree periferiche meno integrate nei processi di investimento.
Secondo UN-Habitat, una crescita urbana rapida non accompagnata da un adeguato equilibrio territoriale tende a generare frammentazione spaziale, sovraccarico infrastrutturale e disuguaglianze crescenti nell’accesso allo spazio pubblico e ai servizi urbani.
Prezzi immobiliari e redditi: una frattura strutturale
Il mercato immobiliare rappresenta uno degli indicatori più evidenti di questa trasformazione. I prezzi nelle nuove costruzioni oscillano tra 2.200 e oltre 7.000 euro al metro quadrato, con valori significativamente più elevati nei segmenti di lusso. In molti casi, il costo degli appartamenti supera i 300.000–800.000 euro, arrivando oltre il milione nelle operazioni premium.
Il divario tra prezzi immobiliari e redditi disponibili ha raggiunto una soglia strutturale: per la maggior parte dei residenti, l’accesso alla proprietà nelle aree centrali di Tirana è possibile solo attraverso capitali esterni, risparmi di lungo periodo o flussi di reddito provenienti dalla diaspora.
Un elemento rilevante è la crescente “euroizzazione” del mercato immobiliare. Sebbene l’economia albanese utilizzi il lek come valuta nazionale, i prezzi degli immobili e molte transazioni sono di fatto ancorati all’euro.
Questo fenomeno contribuisce a disaccoppiare il mercato immobiliare dall’economia reale domestica, rendendo il valore degli asset sempre più dipendente da flussi di capitale esterni e meno dai redditi locali. Ne deriva una progressiva perdita di accessibilità reale alla città per la popolazione residente.
Rischi sistemici: riciclaggio, economia informale e opacità finanziaria
Il modello economico che sostiene il boom edilizio è altamente concentrato.
Questa dinamica non è soltanto economica, ma profondamente urbana e strutturale. La rapidissima verticalizzazione, accompagnata dalla diffusione di grandi complessi immobiliari standardizzati, sta progressivamente erodendo il carattere storico di Tirana come capitale balcanica. Una città cresciuta per decenni attraverso una logica orizzontale, informale e policentrica, tipica delle trasformazioni urbane dei Balcani, sta venendo riconfigurata secondo un modello opposto: concentrato, verticale e fortemente gerarchizzato.
Il risultato è la rottura di un equilibrio urbano storico. Il policentrismo spontaneo che aveva caratterizzato lo sviluppo della città — fatto di più centri vitali, spazi intermedi, quartieri con funzioni miste e una forte dimensione di prossimità sociale — viene progressivamente sostituito da pochi poli altamente capitalizzati. Aree come Blloku, il Nuovo Boulevard e le nuove espansioni verticali concentrano funzioni economiche, investimenti e valore immobiliare, mentre il resto della città perde peso relativo e capacità attrattiva.
Non si tratta solo di una trasformazione urbanistica, ma di una riconfigurazione del sistema urbano stesso: da città policentrica e diffusa a città polarizzata e gerarchica, dove il valore si concentra in nodi specifici e il resto del territorio viene marginalizzato.