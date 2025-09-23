Buon vento Global Sumud Flotilla

Dalla memoria di Siani alle minacce a Giorgia Venturini: la lunga ombra delle mafie sull’informazione

Davide Mattiello
Solidarietà da parte di tutta Articolo 21 a Giorgia Venturini: alla vigilia della commemorazione dell’assassinio di Giancarlo Siani, ancora una giornalista nel mirino della intimidazione di stampo mafioso.

Apprendiamo infatti da Francesco Cancellato direttore di FANPAGE, testata per la quale Giorgia Venturini lavora al programma CONFIDENTIAL, che il fatto (testa di capretto in un sacco davanti a casa) risale al 10 Settembre, che avrebbe a che fare con il lavoro di “scavo” condotto sulla strage di Capaci e che le indagini sono condotte dalla Distrettuale Antimafia (un indizio robusto sulla presunta natura della violenza).

La nostra solidarietà si traduce inevitabilmente in attenzione aumentata: sulla verità delle stragi terroristico-mafiose del periodo 1989-1994 è in atto nel nostro Paese una vera e propria guerra, nulla è consegnato alla storia. Tutto è anzi revocato in dubbio, perché tanto forti quanto attuali sono gli interessi in gioco.

Basti pensare che iera sera, 22 Settembre, mentre Confidential di FANPAGE andava regolarmente in onda sul canale YouTube, su RAI TRE Massimo Giletti, indimenticato protagonista del caso Baiardo-Messina Denaro su La7 (tra il 2022 ed il 2023) è tornato in Rai con Lo Stato delle cose dedicando tempo e spazio al caso Scarpinato-Natoli, sintomatico della battaglia che si sta consumando in Commissione parlamentare antimafia e che, nella fattispecie, vede la destra impegnata ad imbavagliare “per legge” chi ha dedicato una vita a combattere le mafie come Scarpinato e Cafiero de Raho

