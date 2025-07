0 0

Novanta giorni per la pace. Aiutaci ad organizzare una Marcia imponente contro il genocidio di Gaza, la guerra in Ucraina, la più folle corsa al riarmo della storia. Se qualcuno non li ferma, non dobbiamo fermarci neanche noi! Abbiamo fatto tante importanti manifestazioni. Ma non sono bastate. E allora dobbiamo organizzarne una ancora più grande. È orripilante. Ogni giorno fanno una strage. Ogni giorno uccidono, straziano, seviziano. Lo fanno da 647 giorni. Lo fanno sotto i nostri occhi. E sappiamo che non sono i soli: in Ucraina, in Sudan, nella Repubblica Democratica del Congo, in Yemen, Siria, Libano, Afghanistan,… Le stragi impunite di vite, dignità e diritti sono dappertutto. È bene ripeterlo insieme al Segretario generale dell’Onu: “tutto questo è totalmente contrario all’umanità e totalmente contrario al diritto internazionale”. Se c’è anche una sola cosa che ancora possiamo fare per fermarli, la dobbiamo fare. Tra novanta giorni, domenica 12 ottobre 2025, si svolgerà la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità.

Chi è indignato per come vanno le cose in Italia, in Europa e nel mondo sa che si tratta di una grande occasione per reagire. Ma abbiamo molti ostacoli da superare. Il primo è quello della disinformazione e della propaganda. Il secondo è la rassegnazione. E poi c’è quello più inaccettabile: l’indifferenza. Per questo, il tuo aiuto nei prossimi 90 giorni è decisivo. Invita gli amici. Diffondi l’invito. Proponi di partecipare a tutte le persone e i gruppi che conosci, gli amici di facebook, instagram, tiktok …

Chiedi ai giornalisti che conosci di pubblicare la notizia e di spiegare le ragioni della marcia. Scrivi anche tu un articolo e diffondilo. Chiedi al tuo sindaco e al tuo comune di aderire e partecipare. Alla testa di questa Marcia ci dovranno essere almeno 300 Sindaci con la fascia tricolore e i loro gonfaloni a rappresentare le città della pace. Insieme dobbiamo chiedere che si taglino le spese militari e si investa sui Comuni e sui servizi alle persone e alle comunità locali. Invita gli insegnanti, le scuole e gli studenti della tua città a partecipare. A loro affideremo la gestione dei momenti salienti della giornata con interventi, letture, poesie, cartelli, striscioni, musica e balli. La PerugiAssisi è l’occasione per investire sui giovani e dare avvio al nuovo anno scolastico all’insegna dell’educazione alla pace e ai diritti umani, alla giustizia e alla legalità. Aiutaci ad organizzare la partecipazione dei rifugiati e dei migranti della tua città. Facciamo in modo che la PerugiAssisi sia la marcia dell’Onu dei popoli, dell’accoglienza e della solidarietà, di una umanità che non conosce confini e non tollera le discriminazioni e le disuguaglianze. Chiedi agli artisti, cantanti, musicisti che conosci di contribuire a fare grande la marcia. Aiutaci a gettare le basi per una società di pace. Segnalaci le tante cose positive che succedono in Italia, in Europa e nel mondo, le cose semplici che moltissime persone fanno, l’apporto positivo di ciascuno, i tanti modi in cui si fa “pace”. E così, rendere le nostre azioni individuali e collettive più forti e contagiose. Il 12 ottobre riuniamo tutte le donne e gli uomini che vogliono la pace, raduniamo le forze sparse e le energie positive, le persone che in Italia, in Europa e nel mondo hanno deciso di non rassegnarsi, di assumersi le proprie responsabilità, di cambiare qualcosa nella propria vita e di unirsi ad altri per costruire un mondo dove tutte le persone vivano insieme in pace. Vinceremo anche questa sfida che oggi appare impossibile. Ma solo se ci sarai anche tu!

Flavio Lotti

Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace

