Uno spettro si aggira in Europa e ha un nome: minaccia ai giornalisti. Dagli attacchi in rete allo spyware

0 0

Il Media Freedom Rapid Response (MFRR), guidato dal Centro europeo per la libertà di stampa e dei media (ECPMF) e supportato da ARTICLE 19 Europe, dalla Federazione europea dei giornalisti (EFJ), da Free Press Unlimited (FPU), dall’International Press Institute (IPI) e dall’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT), ha elaborato il suo contributo ufficiale per l’EU Democracy Shield, l’iniziativa della Commissione europea volta a stabilire una risposta solida alle minacce alla democrazia. Questo contributo sottolinea la necessità di un approccio basato sui diritti, promuovendo la resilienza dei media e la sicurezza dei giornalisti come requisiti fondamentali per preservare la democrazia in Europa. Si concentra su aree critiche come la sostenibilità economica dei media indipendenti, la sicurezza dei giornalisti, la tutela legale e le sfide poste dall’intelligenza artificiale.

Il MFRR evidenzia diverse preoccupazioni urgenti, tra cui il predominio delle piattaforme che porta a perdite di entrate pubblicitarie, alla riduzione dei finanziamenti per i media e le organizzazioni mediatiche, alla crescente minaccia delle cause legali strategiche contro la partecipazione pubblica (SLAPP), all’aumento degli attacchi online alla libertà dei media e all’uso di spyware contro giornalisti, operatori dei media e testate giornalistiche. Il contributo chiede riforme strutturali a sostegno del giornalismo di interesse pubblico, garantire condizioni di negoziazione eque con le piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP), istituire meccanismi di protezione dalla sorveglianza mirata ai media e rafforzare le misure contro la legislazione in stile agente straniero che rappresenta una minaccia significativa. Inoltre, il contributo promuove la trasparenza e un approccio incentrato sui diritti nella governance dell’IA per prevenire un’ulteriore erosione della vitalità e della fiducia nei media.

È essenziale sottolineare la necessità che lo Scudo democratico dell’UE funga da meccanismo pratico che fornisca un solido sostegno alla libertà di stampa e dei media al fine di sostenere i valori democratici.

I partner dell’MFRR esortano la Commissione europea e gli Stati membri a recepire queste raccomandazioni e ad agire rapidamente per salvaguardare il ruolo fondamentale dei media indipendenti nelle società democratiche.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21