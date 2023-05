Meloni e quella rischiosa voglia di contare di più

0 0

Dobbiamo tenerci la Costituzione ben stretta, semplicemente perché ci ha

garantito 75 anni di democrazia, proprio grazie a quell’equilibrio di poteri dello Stato, sapientemente pensato dai padri e dalle madri

costituenti. I governi di destra e di sinistra si sono potuti alternare

negli anni, cadendo e risorgendo grazie alla Costituzione, e se le durate

sono state brevi la colpa va cercata nella rissosità della classe politica e dei partiti espressione spesso di un leader padrone con una cerchia di

fedelissimi sempre più scadenti, imposti agli elettori con liste preconfezionate dalle stesse segreterie politiche. Mettere mano alla

Costituzione come vorrebbe la premier Giorgia Meloni, che chiede più poteri per decidere, significa rompere quell’equilibrio che ci ha garantito di non

ricadere nella spirale di un governo tiranno, sperimentato già durante il

tragico ventennio fascista. Gli anni del populismo e del sovranismo e la

disaffezione degli elettori per le urne, demotivati a partecipare a questo

balletto stantio di designati d’imperio con liste imposte, non hanno

aiutato la nostra democrazia. La bassa percentuale dei votanti è un

campanello di allarme che dovrebbe spingere la classe politica a cambiare

la legge elettorale e non la Costituzione. E suona di cattivo auspicio

l’atteggiamento della premier che, dopo avere invitato a Palazzo Chigi le

opposizioni, minaccia di voler procedere comunque con le riforme, perche –

sostiene- ha il mandato degli italiani. Non ha alcun mandato di tutti gli

italiani a cambiare la carta costituzionale e la forma dello Stato . Ha

semplicemente il mandato di quegli italiani che l’hanno votata, 26%, ma

questo non la rende automaticamente padrona dei destini di un paese che si

sta dibattendo in problemi molto gravi :inflazione galoppante, sanità in

affanno, salari tra i più bassi in Europa,carenza di lavoro per donne e

giovani, insufficienza di servizi sociali per bambini e anziani, tasso di

natalità tra i più bassi al mondo, incapacità a spendere i fondi del PNRR,

pubblica amministrazione soffocata da una burocrazia con regole asfissianti

che andrebbero cambiate. Non serve la riforma della Costituzione per

risolvere questi problemi che stanno a cuore agli italiani e appesantiscono

le loro vite. Servono idee e coraggio. Serve una visione che vada oltre gli

interessi personali di puro consenso elettorale. Chiedere più poteri è pura

distrazione dalla soluzione dei problemi. Significa impegnare politici e

giornalisti in una discussione destinata a trasformarsi in uno scontro

sterile, mentre gli italiani senza privilegi sono costretti a fare lunghe

liste di attesa per una visita medica, le mamme ad affannarsi per un asilo

nido che non trovano, gli studenti a piantare tende di protesta per il caro

affitti, le famiglie a fare salti mortali per pagare la rata del mutuo che

cresce insieme alle bollette. Non sono tempi per parlare di inutili riforme

che mi auguro non si faranno d’imperio. Non sono tempi per chiedere alle

opposizioni di andare in processione dalla premier per parlare di aria

fritta. Sono tempi per portare sollievo agli italiani sempre più

pessimisti, tristi, arrabbiati, aggressivi e divisi. Non servono altre

divisioni, altre macerie, ma prospettive che portino un po’ di ottimismo.

Invece di guadare ai sistemi di governo di altri paesi, dalla Francia agli

Stati Uniti alla Germania, dove le cose non stanno andando

benissimo,cerchiamo di difendere quello che abbiamo. Vorrei ricordare che

il presidente Mattarella con disciplina ha accettato un secondo mandato

perché l’attuale classe politica non è stata in grado di esprimere neanche

un capo dello stato. E ora si vorrebbe cambiare la Costituzione e ridurre i

poteri del presidente della repubblica, che ci ha garantito unità e

credibilità internazionale mentre i politici, incapaci di pensare al bene

comune,si facevano la guerra? Non ci serve neanche un sindaco d’Italia,

come qualcuno ha indicato,perché è assurdo paragonare il ruolo di un

sindaco costantemente sotto la lente dei suoi cittadini con il ruolo di un

premier alle prese con il governo di un paese dai mille problemi diversi da

nord a sud da est a ovest. Ci serve una classe politica preparata, una

burocrazia efficiente con norme chiare che non vessino i cittadini e un

presidente del consiglio che lavori per gli italiani e non per il proprio

potere.

