A Roma 25 novembre serata dedicata al Coraggio delle donne iraniane

Nella splendida cornice dell’Albergo Etico della Capitale, il primo hotel della Città Eterna a coniugare, all’interno di un solido progetto etico, Ospitalità e Social Responsibility, lo Zonta e-Club of Roma Parioli celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne il 25 novembre alle ore 19,30 presso l’albergo Etico. (Vedi locandina). L’Albergo Etico è – soprattutto – il luogo dove tanti ragazzi, ciascuno con le sue disabilità, con le sue difficoltà, si avvicina al mondo del lavoro ed impara un mestiere.

Quest’anno l’e-Club Zonta Roma Parioli ha sentito l’esigenza in questa ricorrenza di celebrare il Coraggio delle Donne Iraniane, per ricordare a tutti che in questi giorni in Iran c’e una grossa battaglia con centinaia di vittime, in gran parte donne che scendono in piazza per reclamare i loro Diritti.

Nel corso della serata saranno coinvolti esperti nel settore in particolare la Dott.ssa Tiziana Ciavardini antropologa culturale e giornalista italiana che ha vissuto più di 24 anni fuori dall’Italia, in Medio Oriente, in Estremo Oriente e nel Sud Est Asiatico. Piu di 13 anni li ha trascorsi nella Repubblica Islamica dell’Iran, paese dove si reca frequentemente e del quale ha spesso denunciato i gravi problemi.

Sono state raccolte Opere da Artisti e da Principianti che hanno scelto di appoggiare la Causa Zontiana contro la violenza sulle donne e nel corso della serata si aprirà la Mostra che rimarrà all’Albergo Etico fino al 10 Dicembre 2022 . Ospiti della serata due Artiste che supportano la nostra Causa Pamela Squarta e Mahroo Hemati una giovane artista Iraniana.

La Mostra rimarrà aperta fino al 10 Dicembre presso l’Albergo Etico e sarà possibile fare un offerta sui quadri esposti , il ricavato verrà devoluto ai progetti di Zonta International a supporto delle donne nel Mondo . Oltre alla mostra sarà attiva anche una lotteria di raccolta fondi , il costo del biglietto e’ a discrezione a partire da 10 €.

Il 10 Dicembre al termine della Mostra verrà estratto a sorte un quadro tra i partecipanti .

Zonta è un’associazione internazionale che ha l’obiettivo del raggiungimento dell’uguaglianza di genere tra uomini e donne; presente in 63 paesi del mondo con oltre 1100 Clubs. Nel campo dell’istruzione offre borse di studio per donne e ragazze che vogliono far carriera nei campi tradizionalmente dominati dagli uomini. Sosteniamo l’uguaglianza, l’istruzione e vorremmo sconfiggere la violenza in ogni sua manifestazione compresa quella dei matrimoni precoci. Zonta amplia le opportunità per donne e ragazze e offre, attraverso la Foundation, programmi educativi internazionali e progetti di servizio.