La ‘Pastasciutta antifascista’ dell’Anpi

Nel 79esimo anniversario della caduta del fascismo, anche quest’anno si svolgeranno in tutta Italia iniziative in ricordo della pastasciutta che venne offerta agli abitanti di Campegine dalla famiglia Cervi per festeggiare l’evento. La famiglia Cervi infatti per celebrare la caduta del fascismo avvenuta il 25 luglio 1943 decise di festeggiare pubblicamente l’evento: si procurò farina, burro e formaggio e preparò chili di pasta. Caricò un carro, la portò in piazza a Campegine per distribuirla alla gente del paese. E fu festa. “Il più bel funerale del fascismo” secondo una definizione del papà Alcide Cervi.

A Roma triplice appuntamento.

Lunedì 25 luglio 2022 ore 20,00 – presso Casa del Parco Vigna dei Cardinali (L.go Tacchi Venturi ang. Via Latina) Pastasciutta antifascista per la pace in sostegno dell’appello: ‘Una proposta di pace dell’Unione europea’, interverrà: Gianfranco Pagliarulo, Presidente nazionale ANPI, Musiche e letture con Banda Cecafumo, Monia Manzo, Centro ragazzi Roma Sud “Iqbal Masih”. Ingresso libero e gratuito, gradita la prenotazione: anpi.roma@gmail.com

Sempre lunedì 25 luglio nell’area pedonale di via di San Raffaele al Trullo si svolgerà la “Pastasciutta” dell’Anpi “Franco Bartolini”, giunta alla quinta edizione: “Ci ritroveremo tutti insieme per festeggiare, con una buona pastasciutta al sugo, un bicchiere di rosso e una fetta di cocomero quest’importante ricorrenza”.

L’appuntamento è fissato per le 19,30 con tanto di musiche folkloristiche e popolari, le poesie di strada di Er Pinto, le musiche di Emilio Stella, il talking teatrale Sette paste per sette fratelli. La guerra a tavola dell’attrice Ilaria Patamia, le testimonianze del Partigiano Mario Di Maio, infine le letture di alcuni brani tratti dal libro Noi Ragazzi della libertà.

Festeggiamenti infine anche al laboratorio sociale autogestito Centocelle (ex Casale Falchetti), al civico 319B di viale della Primavera. Si parte alle 18,00 con riflessioni su “guerra e pace”, con focus sulle “conseguenze del conflitto in Ucraina”, alle 20,00 si parte con cena sociale organizzata dall’Anpi di Centocelle: panzanella, pasta fredda con prodotti stagionali biologici e un bicchiere di vino.

La Pastasciutta antifascista si svolgerà in diverse città italiane. Di seguito il programma Anpi degli eventi https://www.anpi.it/eventi/

