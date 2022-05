Shireen Abu Aquleh, uccisa perché testimone scomodo di un conflitto dimenticato

Shireen Abu Aquleh, la giornalista rimasta uccisa questa mattina nello scontro a fuoco durante un raid dell’esercito israeliano a Jenin in Cisgiordania, era da oltre venti anni tra i volti più noti dell’emittente radiotelevisiva araba Al Jazeera.

La donna era nata a Gerusalemme, poco distante dal luogo dove ha trovato la morte, 51 anni fa

Un collega presente nel momento dell’omicidio racconta:

Alle 6:30 un veicolo che trasportava un gruppo di giornalisti è arrivato al campo profughi di Jenin. Eravamo lì per coprire un’incursione israeliana nel campo profughi. Shireen è stata uccisa “a sangue freddo” dai cecchini israeliani appostati sui tetti. Anche il suo collega, Ali al-Samoudi, è stato colpito alla schiena. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Ibn Sina di Jenin e lì è stata annunciata la sua morte.

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 ei loro Protocolli aggiuntivi stabiliscono regole per proteggere le persone che non prendono parte ai combattimenti. Il Protocollo aggiuntivo specifica che i giornalisti impegnati in aree di conflitto devono essere considerati civili e devono essere protetti. Ciò significa che tutte le parti in conflitto devono proteggere i giornalisti, evitare attacchi deliberati contro e difenderne diritti. Inoltre, lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale stabilisce che dirigere intenzionalmente attacchi contro civili, e quindi anche contro giornalisti che non sono coinvolti nelle ostilità, costituisce un crimine di guerra. Inoltre, nel 2020 il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione sulla sicurezza dei giornalisti in cui riaffermava i principi del diritto umanitario internazionale applicabili ai giornalisti.

Questi standard sono integrati dal lavoro del Rappresentante OSCE per la libertà dei media, in particolare sulla sicurezza dei giornalisti, che contengono capitoli sui giornalisti che lavorano nelle zone di conflitto, e la dichiarazione congiunta del 2014 con i Relatori delle Nazioni Unite, l’Organizzazione degli Stati americani e la Commissione africana per i diritti dell’uomo e dei popoli che hanno ricordato agli Stati i loro obblighi di migliorare la protezione internazionale dei giornalisti in situazioni di conflitto.

L’assassinio della corrispondente di Al Jazeera in Palestina ha violato tutte le leggi e le norme internazionali in materia.