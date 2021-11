“Antifascismo e antirazzismo i valori di Rainews. Vigileremo perché si continui su questa strada”

Sulle nomine Rai il Cdr di Rainews condivide la posizione dell’Esecutivo Usigrai: ancora una volta le scelte rispondono a logiche spartitorie e il ruolo del governo è stato decisivo nel rispondere ai desiderata della politica. La scelta di cambiare la guida di Rainews24 va letta proprio in questa ottica: il direttore non era in scadenza e si è agevolata una sostituzione che appare motivata dalla sola esigenza di fare spazio ai desiderata di un partito. Si interrompe il percorso avviato sul nuovo portale rai24.it affidato a Vianello e ora rimasto senza guida: 14 colleghi appena arrivati dopo job posting e senza nessuna garanzia di progetto.