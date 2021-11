Giornalisti brasiliani aggrediti a Roma da scorta Bolsonaro

“Stavamo seguendo Bolsonaro in piazza Navona, a un certo punto un uomo della sicurezza ha aggredito prima un mio collega di Globo tv, poi è venuto verso di me, mi ha torto il braccio, mi ha strappato il cellulare di mano e l’ha lanciato in terra, solo perché stavo filmando la scena. È un attacco alla stampa, nessuno è intervenuto in nostra difesa”. Ci sono diversi video che documentano l’aggressione ai due giornalisti avvenuta alle 17,30 di domenica, durante la passeggiata romana del presidente brasiliano Jair Messias Bolsonaro che adesso Jamil Chade, corrispondente in Europa per Universo online, è deciso a consegnare alle forze dell’ordine.