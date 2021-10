Assostampa Puglia: attacco squadrista, solidarietà alla Cgil

0 0

«L’Associazione della Stampa di Puglia è vicina alla Cgil, vittima di attacchi vili e infami di squadristi e negazionisti cui hanno fatto seguito addirittura i blitz in ospedale contro le forze dell’ordine chiamate a vigilare sui fermati. Scene da guerriglia che, in realtà, tradiscono un attacco violento e diretto contro i valori della convivenza civile e della Costituzione».

Così il presidente dell’Assostampa Puglia, Bepi Martellotta, esprime vicinanza al segretario generale della Cgil Puglia Pino Gesmundo e, per suo tramite, a tutta la Cgil che nella giornata di oggi ha aperto le sedi in tutte le province pugliesi per manifestare contro l’assurda ondata di violenza esplosa sabato a Roma.

«Ci conforta il fatto che esecutori e mandanti vengano mano mano identificati e, guarda caso, si tratta di autorevoli esponenti nazionali della destra più becera, quella che si richiama ancora ad azioni di chiaro stampo fascista e che nulla ha a che vedere con i partiti e le forze democraticamente elette. Ad ogni azione di protesta – aggiunge il presidente del sindacato dei giornalisti pugliesi – a prescindere dalle motivazioni, ricompaiono – uscendo dalle fogne – soggetti seppelliti dalla storia capaci solo di esprimere violenza, non uno straccio di idea o di progetto politico».



“Piena solidarietà a tutti gli amici della Cgil Puglia. Le devastazioni delle Camere del lavoro risalgono esattamente a 100 anni fa. Tutto questo non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare contro i green pass o qualsiasi altra prescrizione normativa. Semmai, un vile attacco alla democrazia e alla sua massima espressione, gli organismi sindacali che, a Roma come a Bari – conclude Martellotta – tutelano il diritto al lavoro della comunità nel nome della Costituzione”.

(Nella foto la manifestazione di solidarietà di domenica mattina davanti alla Cgil di Roma)

