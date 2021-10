0 0

È necessario fare fronte comune contro chi attenta ai valori della convivenza civile e della Costituzione. Nessuna tolleranza è possibile di fronte ad azioni di chiaro stampo fascista. Così la Fnsi, la Federazione della Stampa Italiana, il sindacato dei giornalisti sull’assalto alla sede della Cgil a Roma. Un fronte comune sui valori della tolleranza, delle differenze, della libertà di espressione e di stampa cioè dell’Antifascismo. L’assalto alla sede Cgil non è stato il gesto isolato di pochi, ma un atto preordinato. Le manifestazioni precedenti erano già state caratterizzate anche a Genova come in altre città da atti di intolleranza e di violenza verbale, insulti nei confronti di giornalisti e giornaliste, fotovideogiornalisti, quasi sempre precari e del lavoro autonomo. Oltre che del mondo sindacale. Violenza verbale che, come spesso accade, diventa come a Roma violenza fisica. Il vaccino contro questo virus è l’antifascismo un patrimonio collettivo nato con lo spirito del CLN. La solidarietà del mondo dell’informazione percorso da una crisi sempre più profonda non è un mero atto formale.

