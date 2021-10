Il sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige: vicini alla Cgil

0 0

Il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige insieme alle Assostampa di Trento e di Bolzano solidarizzano con la Cgil nazionale e regionale per l’inqualificabile aggressione di stampo neofascista con l’invasione e l’aggressione della sede centrale di Roma. Si tratta di atti vili ed ignobili che attentano ai valori della convivenza civile e della Costituzione Italiana. Lo affermano in una nota i segretari Rocco Cerone, Patrizia Belli e Diana Benedetti. Le immagini trasmesse da tutti i telegiornali ieri non le avremmo mai voluto vedere. La libera manifestazione del pensiero su vaccinazioni e green pass nulla ha a che vedere con il caos che è stato inscenato ieri ad arte a Roma da gruppi neofascisti. È davvero preoccupante questo rigurgito neofascista – condannato ed espulso dalla storia – che ha trovato e troverà la ferma condanna dei giornalisti, che continueranno a rappresentare il baluardo della democrazia, come dimostrato dal Premio Nobel per la Pace 2021 tributato a due giornalisti. Continueremo ad essere vicini alla Cgil, che dal 1945 fa parte del parlamentino della FNSI.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21